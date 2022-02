Martinsicuro, Massimo Vagnoni si ricandida a sindaco: ecco il messaggio

“Riparto con grande slancio e vigore, convinto di proseguire questo importante percorso intrapreso al servizio dei nostri concittadini”

MARTINSICURO – “Garantire continuità ad un lavoro che, negli anni, ha dato risultati concreti e tangibili per il nostro territorio, ma che ha bisogno di essere consolidato, dando nuovi ed ulteriori impulsi a progetti ed iniziative su diversi settori affinché la nostra Città possa continuare un costante processo di crescita!

Nasce da questo pensiero la mia decisione di ricandidarmi a Sindaco di Martinsicuro. Una scelta che per me non è stata né facile né scontata, contrariamente a quanto in molti potrebbero pensare, e che è scaturita proprio dalla voglia di sostenere con sempre maggiore determinazione l’idea di sviluppo della nostra Città che abbiamo messo in campo in questi anni grazie al duro lavoro quotidiano.

Anni nei quali, insieme alla mia maggioranza e agli uffici comunali, che ringrazio per l’impegno quotidiano profuso, abbiamo posto basi concrete e solide affinché il nostro territorio potesse cogliere tutte le opportunità di sviluppo. Stazione ferroviaria, Cinema Ambra, nuovi tratti del lungomare a Martinsicuro ed a Villa Rosa, ponte ciclo pedonale, saranno solo alcune delle principali opere infrastrutturali che porteremo a termine a breve e che cambieranno, in meglio ed in maniera determinante, il volto del nostro comune!

Scuola, lavoro, sociale, ambiente, turismo e cultura, sport, urbanistica, sicurezza, saranno alcuni dei temi cruciali su cui continuare a lavorare, portando avanti le azioni già avviate ed intervenendo con maggiore incisività ove necessario. La pandemia ha sicuramente condizionato la nostra azione amministrativa e il lavoro degli uffici, nonostante ciò siamo comunque riusciti a portare avanti gran parte degli impegni che ci eravamo assunti in campagna elettorale cinque anni fa e credo che i risultati raggiunti siano sotto gli occhi di tutti.

Il nostro lavoro però non è ancora finito. In questi primi cinque anni di governo cittadino, abbiamo gettato le basi per tanti progetti che meritano continuità e che dovranno essere ultimati nei prossimi cinque anni, anche per questo auspico che la cittadinanza ci confermerà la sua fiducia ed il suo appoggio affinché questa ventata di rinnovamento, partita nel 2017 , non si fermi e trovi finalmente compimento in un decennio di lavoro al servizio della collettività!

Mi impegnerò quindi per mettere in campo una coalizione che rappresenti, ancora una volta, il giusto mix tra chi ha già esperienza amministrativa e nuovi innesti, che sia in grado di affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti con competenza ed entusiasmo e che, mi auguro, possa riscuotere la fiducia dei cittadini di Martinsicuro e Villa Rosa. Un progetto questo, ci tengo a dirlo, che sia aperto a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per il proprio paese, a chiunque voglia dare il proprio contributo di idee per rendere ancora più efficace l’azione amministrativa. Voglio una squadra di persone che anteponga sempre gli interessi generali alle pur legittime aspettative personali. Uomini e donne che si mettano a disposizione senza pretendere ruoli o incarichi e senza dettare alcuna condizione. Porte aperte quindi a chiunque si riconosca in questi semplici principi, senza alcuna preclusione a chi appartenga o simpatizzi per i partiti politici.

Il dibattito e confronto politico nelle prossime settimane, per chi vorrà far parte di questo progetto, dovrà quindi concentrarsi solo sulle cose da fare, sulle criticità ancora da affrontare e sulle soluzioni per migliorare i servizi per il cittadino, a prescindere dalle appartenenze o ideologie politiche di ognuno. Riparto con grande slancio e vigore, convinto di proseguire questo importante percorso intrapreso al servizio dei nostri concittadini” è questo il messaggio del sindaco Massimo Vagnoni che si ricandida al Comune di Martinsicuro.