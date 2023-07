A Celano ed Avezzano la 2a edizione di Marsi’N’Jazz: il programma

Ad agosto concerti, masterclass e conferenze itineranti nella Marsica. Confermato il laboratorio “Jazz for Kids & Teens”dal 3 al 5 settembre

CELANO – Torna Marsi’N’Jazz, il festival itinerante che porterà alcuni tra i più grandi nomi italiani e internazionali della jazz music a scoprire le suggestive location marsicane nell’ottica di coniugare la promozione culturale con quella turistica territoriale. La rassegna, ideata dal Maestro e direttore artistico Franco Finucci, giunge quest’anno alla sua seconda edizione e, anche se trattasi di una manifestazione giovane, è forte dell’esperienza accumulata con il Celano Jazz Convention da cui deriva. Può vantare, infatti, un’organizzazione solida e strutturata come i grandi eventi a tema, tale da coinvolgere diversi Comuni e realtà culturali desiderose di collaborazione alla sua riuscita.

Tre gli eventi finora fissati in calendario: il 12 agosto, nel cortile esterno del ristorante Mammaròssa di Avezzano, si esibirà l’Enrico Bracco Quartet (Enrico Bracco alla chitarra, Davide Peluso al contrabbasso, Antonio Marianella alla batteria e Jordan Corda al vibrafono), il 17 agosto al Castello “Piccolomini” di Celano si esibirà la Big Band del direttore Tony Vitagliani e, a seguire, la Honey Loops (Ilario Maggio alla chitarra, Fabio Del Pizzo alla batteria, Italo D’Amato al sax e Giancarlo Tiboni alle tastiere e dj set) e Dj Inobeat, il 31 agosto al Parco S. Gregorio del Ristorante Guerrinuccio di Celano si esibirà il trio di Stefano Sabatini (Stefano Sabatini al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria). In ognuno di questi appuntamenti sarà presente un’area food aperta al pubblico partecipante.

In attesa di svelare il cartellone definitivo degli ospiti di quest’anno, si riparte dalle certezze che hanno reso prestigiosa e ben riuscita l’edizione 2022: ci saranno le masterclass che consentiranno a musicisti giovani ed esperti di approfondire la tecnica dello strumento e di sviluppare nuove capacità grazie agli insegnamenti dei professionisti del settore, artisti di comprovata esperienza e spessore artistico. Tornerà l’appuntamento con “Jazz For Kids & Teens”, un’orchestra laboratorio (dai 20 ai 40 elementi) comprendente bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, normodotati e con diverse abilità.

Nella tre giorni del 3, 4 e 5 settembre andrà in scena il progetto “Jazz for Kids & Teens”, laboratorio d’improvvisazione e musica d’insieme per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni. Docenti d’eccezione saranno i maestri Andrea Gargiulo e Mariano Filippetti. Sede degli incontri sarà l’Auditorium “E.Fermi” di Celano. I laboratori si articoleranno su due moduli: il primo per ragazzi da 12 a 18 anni compresi soggetti BES (modulo younger jazz), il secondo per bambini da 7 ad 11 anni, compresi soggetti BES (modulo junior jazz); I laboratori di musica d’insieme consisteranno in lezioni collettive di 3 ore giornaliere (tre nella mattina e tre nel pomeriggio) per tre giorni, compresi momenti personalizzati, con divisione per strumenti e sviluppo delle capacità personali; in entrambi saranno illustrati alcuni argomenti teorici relativi all’improvvisazione che saranno affrontati in concreto nel laboratorio di musica d’insieme.

Ulteriore novità è che, entro la fine dell’anno, verrà aperta l’Academy online del Marsi’n Jazz: sul sito internet ufficiale dell’evento, infatti, si potrà apprendere l’arte dello strumento e approfondire le conoscenze già acquisite negli anni addietro. Un progetto capace di coniugare la tradizione dell’insegnamento con la più moderne e aggiornate tecniche di formazione accademica. Marsi’N’Jazz è un festival in grado di abbracciare tutte le fasce d’età accomunate dalla passione per la jazz music e per la musica dal vivo e, al tempo stesso, è anche centro di formazione dove i più giovani possono affinare le tecniche dello strumento per diventare, a loro volta, le generazioni che terranno viva la passione per un genere musicale tra i più amati e diffusi al mondo.