ANCE L’Aquila, giornata di informazione a Sulmona: ecco quando

La giornata di informazione sul PNNR si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 6 luglio presso lo Spazio Pingue a Sulmona

SULMONA – I costruttori edili della Valle Peligna si preparano alla sfida del PNRR e invitano le altre categorie produttive a partecipare ad una giornata di informazione e confronto sulla misura europea che si propone di risollevare le sorti dell’economia del Paese con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’appuntamento è per il 6 luglio alle ore 17.00 presso Spazio Pingue di via Lamaccio a Sulmona.

“Abbiamo voluto estendere questa occasione a tutte le imprese del comprensorio, e non solo alle nostre iscritte, perché siamo consapevoli che una ripresa generale dell’economia deve essere trasversale a tutti i settori” commenta il Vice Presidente di ANCE L’Aquila e referente per la Valle Peligna e Alto Sangro Marco Tirimacco nel presentare l’iniziativa che coinvolge il Consorzio Punto Europa, una delle aziende di consulenza più competitive in questo campo.

La giornata prevede, oltre ad un approfondimento dei bandi del PNRR accessibili per le piccole e medie imprese, anche un momento di confronto a tu per tu per coloro che desiderano vagliare la capacità di un’idea di intercettare i generosi fondi europei e i percorsi tecnico-burocratici.

I campi di intervento riguardano obiettivi innovativi della rivoluzione green, della digitalizzazione, dell’innovazione tecnologica, del turismo, delle infrastrutture nell’ottica anche di un riequilibrio delle aree svantaggiate.

“Già alcuni associati di ANCE L’Aquila e la nostra Scuola Edile – ha spiegato Tirimacco – hanno avuto la possibilità di accedere ad alcuni fondi grazie alla preziosa collaborazione dei nostri partner con cui abbiamo stilato una convenzione grazie ad una felice intuizione del nostro Presidente Gianni Frattale. Ed oggi mettiamo a disposizione l’opportunità gratuita di una prima consulenza a tutte le imprese che parteciperanno. E’ il nostro modo di dare un contributo al territorio in questa sfida epocale per il mondo produttivo che la valle Peligna non può permettersi di perdere”.