Marilena Andreani confermata Presidente Commissione Pari Opportunità

GIULIANOVA – Ieri pomeriggio, al Kursaal di Giulianova, la neo costituita Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova, si è riunita, nel rispetto dei protocolli anti contagio, per procedere all’elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Dopo i saluti istituzionali, affidati alla Vice Sindaco ed Assessore alle Pari Opportunità Lidia Albani, si è proceduto alla votazione. La Commissione ha riconfermato come Presidente l’uscente Marilena Andreani, in rappresentanza della Protezione Civile di Giulianova, e come Vice Presidente Rita Chiappini, che entra nella Cpo come rappresentante all’Associazione giuliese di Promozione Sociale “Colibrì Onlus”.

Presente alla riunione anche Gianmaria Di Silvestro dell’Associazione socio-culturale “Oltre l’Attimo”, che, con la sua presenza in Commissione, apre le porte alla rappresentanza maschile.

“Le mie congratulazioni alla Presidente Marilena Andreani, meritatamente riconfermata alla guida della nuova Cpo – dichiara la Vice Sindaco Lidia Albani – instancabile il suo impegno, portato avanti con grande passione e con la capacità di aggregare e mettere in campo iniziative volte al rispetto dei diritti di tutti e all’abbattimento delle diseguaglianze. Un buon lavoro alla neo Vice Presidente Rita Chiappini, che già nell’operato dell’ex Cpo si è dimostrata sempre molto attiva e presente. Buon lavoro a tutte le nuove componenti”.

In allegato foto della Vice Sindaco Lidia Albani con la Presidente della Commissione Pari Opportunità Marilena Andreani e la Vice Presidente Rita Chiappini.