Maria Rosaria Elia nuovo coordinatore cittadino FdI San Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI TEATINO – Il coordinatore provinciale di Chieti di Fratelli d’Italia, Antonio Tavani, ha nominato Maria Rosaria Elia, nuovo portavoce FDI per il Comune di San Giovanni Teatino: “Sono convinto che Maria continuerà l’ottimo lavoro finora svolto per la crescita del territorio che lei ben rappresenta – ha detto Tavani – e che si appresta a rendersi protagonista dei prossimi appuntamenti elettorali”.

Maria Rosaria Elia, già assessore della Giunta Marinucci dal 2016, nel 2018 ha rassegnato le sue dimissioni in quanto in disaccordo con la linea amministrativa. Passata a Fratelli d’Italia si presenta alle Regionali del 2019 riportando un risultato soddisfacente. Nel direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, oggi è consigliere comunale di opposizione nel gruppo misto CDX.

“Ringrazio il coordinatore provinciale Antonio Tavani per la fiducia accordatami: sono certa che con tutte le forze in campo potremo lavorare in sinergia e in un’ottica inclusiva per lo sviluppo del nostro territorio”.

Nei prossimi giorni si provvederà alla nomina dell’esecutivo cittadino e del vice coordinatore.