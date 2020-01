Chieti, Marco Tarchi presenta “Anatomia del Populismo”

La conferenza, in programma il 14 febbraio al Grande Albergo Abruzzo, sarà tenuta dal curatore del libro, e introdotta da Davide D’Intino

CHIETI – L’associazione “Identità e/è Comunità” invita alla presentazione del libro “Anatomia del Populismo” (Diana, Napoli), a cura del Prof. Marco Tarchi dell’Università di Firenze. L’evento si terrà venerdì 14 febbraio a Chieti, presso il Grande Albergo Abruzzo in via Asinio Herio 20, alle ore 17:00. L’ingresso è gratuito.

La conferenza sarà tenuta dal curatore del libro, e introdotta da Davide D’Intino, collaboratore di “Diorama Letterario” e portavoce dell’associazione. L’evento ospiterà una esposizione libraria e gli intervenuti potranno sottoscrivere l’abbonamento alle riviste dirette dal Professore.

Marco Tarchi è Professore ordinario di Scienza Politica, Teoria Politica e Comunicazione Politica all’Università di Firenze – Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri. Si è occupato del populismo in numerosi articoli, capitoli di opere collettanee in varie lingue, convegni scientifici internazionali e cicli di lezioni in università europee e sudamericane nonché nel libro “Italia Populista: dal qualunquismo a Beppe Grillo” (Il Mulino, Bologna). Dirige il quadrimestrale di cultura politica “Trasgressioni” e il mensile di attualità metapolitiche “Diorama Letterario” http://www.diorama.it/

L’Associazione “Identità e/è Comunità” nasce a Chieti con l’intento di diffondere nel territorio cittadino e regionale la Cultura identitaria che anima l’autentica Civiltà italiana ed europea.

Da qualche tempo il populismo ha invaso la scena politica e mediatica mondiale. Non passa giorno senza che lo si chiami in causa per addebitargli qualche colpa o pronosticarne nuovi successi. E non si contano più gli uomini politici e i partiti a cui l’aggettivo “populista” viene attribuito. Ma quasi sempre l’uso che si fa di questa parola è distorto da intenzioni malevole, disinformato, strumentale, approssimativo. Per restituire al concetto di populismo un significato chiaro e corretto, occorre analizzarlo sotto la lente di una analisi scientifica sgombra da preconcetti, praticarne una vera e propria anatomia per indagarne le effettive caratteristiche. È quello che hanno fatto gli autori dei saggi riuniti in questo volume, alcuni dei maggiori studiosi dell’argomento in campo internazionale, i cui contributi consentono di uscire dallo sterile campo della polemica e di comprendere che cosa realmente sia il populismo, quali ne siano le cause, le manifestazioni, il rapporto con la democrazia.