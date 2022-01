Marco Nardi confermato presidente dei CAI Val Vibrata Monti Gemelli

MARTINSICURO – Il CAI Val Vibrata Monti Gemelli ha rinnovato il direttivo della sezione. L’assemblea dei soci – la prima per la neonata sezione del Club Alpino Italiano Val Vibrata Monti Gemelli – ha confermato all’unanimità nel ruolo di presidente Marco Nardi, che ha guidato il CAI Val Vibrata Monti Gemelli in qualità di reggente dell’allora sottosezione di Teramo.

Nel nuovo Consiglio direttivo sono stati eletti Simone De Santis, Ugo Pomponi, Isabella Biondi, Monica Furii, Silvia Ritrovati, Davide Francioni, Pasquale Chicchirichì, Paride Giovannini, Ivano Volpini. Per il Collegio dei Revisori dei conti Roberto Carradori, Giuseppe Di Fazio, Enrico De Dominicis.

Successivamente il nuovo Consiglio, nella sua prima riunione, ha approvato lo Statuto della Sezione e ha nominato Vicepresidenti Davide Francioni ed Ugo Pomponi, Tesoriere Silvia Ritrovati, Segretaria Isabella Biondi.

“Il nostro primo presidente di sezione, Marco Nardi, è stato eletto all’unanimità – annuncia la pagina Facebook della sezione – Un attestato di grande stima e gratitudine da parte di tutti i soci per l’enorme lavoro svolto finora, preambolo di tutto quello che abbiamo ancora da fare”.

La sede centrale della sezione, presso la Palestra Blue Rock di Martinsicuro, in via del Lavoro 14, è aperta tutti i venerdì dalle ore 19:30 alle 20:30. La sede operativa dei Monti Gemelli, a Campli in via del Vico 2, è aperta ogni giovedì dalle ore 20:30 alle 21:30.

Il programma delle attività per il 2022 può essere consultato al seguente link: https://caivalvibrata.it/programma-attivita-2022/