Marco Marzocca allo Spoltore Ensemble, annullato lo spettacolo di Cirilli

SPOLTORE – Per una improvvisa indisposizione di Gabriele Cirilli, il suo show viene annullato e sostituito con lo spettacolo “Tutto Ariel” con il cabarettista Marco Marzocca che andrà in scena il 16 agosto, alle ore 21, a Largo San Giovanni, sempre ad ingresso libero.

Si tratta di un ritorno sia per Marco Marzocca sia per Ariel, il suo personaggio più famoso, che erano già stati ospiti nello Spoltore Ensemble del 2010. Come il titolo dello spettacolo suggerisce, il nuovo show ripercorre gli sketch più amati del suo repertorio, dando l’occasione di rivivere dal vivo le vicende dello svampatissimo Ariel (il domestico filippino di casa Bisio, reso celebre dal programma Mediaset Zelig) che potranno esser rivissute dal pubblico con l’appassionante e magica ritmica del tempo teatrale, ben più emozionante di quello televisivo. La capacità d’osservazione, acquisita e sviluppata da Marzocca nel corso della sua lunga carriera artistica, è affiancata dalla presenza di Stefano Sarcinelli, una spalla di grande capacità tecnica ed abilità comica.

Protagonista di tutti i principali programmi di satira della coppia Corrado Guzzanti e Serena Dandini (Tunnel, Pippo Chennedy Show, Ottavo Nano) Marzocca è un volto noto anche agli spettatori della fiction italiana e in particolare di Distretto di Polizia, nella quale ha interpretato il poliziotto Ugo Lombardi in tutti i 282 episodi. Più di recente è tornato a collaborare con Guzzanti (in Aniene sulle reti Sky) ed è stato ospite degli show Cavalli di battaglia (con Gigi Proietti) e Stasera tutto è possibile (con Amadeus).