Marco Angelini rieletto segretario regionale UIL Scuola RUA

L’AQUILA – In vista del congresso straordinario di categoria del 22 luglio prossimo, ieri mattina, giovedì 2 luglio, all’Università di L’Aquila si è svolto il congresso regionale della Federazione Uil Scuola Rua, che raggruppa le categorie della scuola e dell’università, per l’elezione del segretario e gli adempimenti congressuali.

L’appuntamento ha costituito l’occasione per approfondire il tema della centralità delle istituzioni dedite alla formazione superiore e alla ricerca scientifica come punto di riferimento di una possibile ripresa economica della regione e dell’intero Paese. Nell’ambito del congresso la discussione si è poi focalizzata su tre aspetti: l’importanza strategica dell’apparato manifatturiero presente in Abruzzo, la necessità che le università e i centri di ricerca pubblici e privati si strutturino in un unico sistema e, infine, la necessità che il mondo della conoscenza trovi un contatto sempre più diretto con quello industriale. Per la risoluzione dei problemi, tutti devono fare la loro parte: politica, sindacato, sistema imprenditoriale e mondo della conoscenza. Soprattutto in questo momento, dove già stavamo attraversando un periodo difficile, si è aggiunta la pandemia, con tutto ciò che ne consegue.

A conclusione dei lavori congressuali si è proceduto alla elezione del segretario generale. All’unanimità e con soddisfazione è stato rieletto Marco Angelini, già segretario generale e segretario responsabile dell’Università dell’Aquila. Con questa elezione si è voluto riconoscere ad Angelini il ruolo positivo svolto all’interno del sindacato e soprattutto come rappresentante dei lavoratori e non solo, nei vari tavoli istituzionali, ma anche la sua costante attenzione alle problematiche di tutti, dai lavoratori alle loro famiglie, affrontate sempre con serietà, dedizione, responsabilità e competenza. Soprattutto, Angelini non ha mai fatto mancare a nessuno un aiuto, una parola di conforto e di speranza.