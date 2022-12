Maratona natalizia 2022 del MAXXI L’Aquila: orari apertura e biglietti

L’AQUILA – Al via dal 22 dicembre la maratona natalizia del MAXXI L’Aquila con aperture straordinarie, visite guidate e laboratori per famiglie. Fino a domenica 8 gennaio, infatti, il museo è aperto ogni giorno dalle 10 alle 19 tranne il 24 e il 31 dicembre quando chiuderà alle 16. Il 25 dicembre in cui sarà chiuso, invece, l’intera giornata.

Tante le possibilità, dunque, per scoprire la mostra Afterimage a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Alessandro Rabottini ospitata nel piano nobile di Palazzo Ardinghelli, la Chiesa gonfiabile di Stefano Cerio nella corte del museo e l’Omaggio a Franco Summa. In principio era il colore curata da Maria Alicata in project room.

VISITE GUIDATE – Nei giorni successivi al Natale, Lunedì 26 alle 11.30 e giovedì 29 alle 17, e poi ancora nel giorno dell’Epifania, venerdì 6 alle 17, visite guidate alla scoperta degli spazi di Palazzo Ardinghelli, del suo riuscitissimo restauro e della mostra Afterimage.

Venerdì 30 dicembre alle 17, invece, visita itinerante dedicata alla mostra Omaggio a Franco Summa In principio era il colore che (salvo condizioni meteo avverse) partirà da Palazzo Ardinghelli per passare poi per Fondazione Giorgio De Marchis Bonanni d’Ocre Onlus e concludersi a Palazzo dell’Emiciclo.

La partecipazione a tutte le visite ha un costo di € 5 su prenotazione o fino a esaurimento posti con acquisto del biglietto di ingresso ridotto al Museo.

LABORATORI PER FAMIGLIE – Dedicato alle famiglie con bambini fra i 5 e gli 11 anni il laboratorio del giorno di Santo Stefano alle 16.30 Amuleti contemporanei. Dopo aver visitato la mostra Afterimage, i partecipanti realizzeranno un monile prendendo ispirazione dalla l’installazione Saturniidae di Benni Bosetto, per la quale sono state usate grandi collane di ferro ad anelli che si rifanno alla tradizione abruzzese di produzione di monili ricchi di simboli usati come amuleti.

Il costo è di 5 euro a bambino più biglietto di ingresso ridotto per l’adulto accompagnatore. Prenotazioni su https://maxxilaquila.art/evento/amuleti-contemporanei/.

ORARIO MUSEO

sabato 24 dicembre: 08.30/13.30 chiusura biglietteria ore 13.00.

domenica 25 dicembre – Natale: museo chiuso

lunedì 26 dicembre – S. Stefano: 8.30/19.30 chiusura biglietteria ore 19.00

sabato 31 dicembre – vigilia di Capodanno: 08.30/13.30 chiusura biglietteria ore 13.00

domenica 1° gennaio – aperto con entrata gratuita #domenicalmuseo: 10.00/18.00

venerdì 6 gennaio Epifania 8.30/19.30 chiusura biglietteria ore 19.00

Negli altri giorni il museo sarà aperto nei consueti orari, dal martedì alla domenica 8.30/19.30 chiusura biglietteria ore 19.00.

Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €, gratuito al di sotto dei 18 anni

Le novità: sarà possibile visitare il riallestimento della sala del secondo Ottocento in Abruzzo con le nuove acquisizioni di Patini, Barbella e Tiratelli.