GIULIANOVA – Sabato 24 dicembre, alle ore 11, i Musei civici di Giulianova aspettano i piccoli visitatori per gli auguri di Natale con un nuovo divertente laboratorio sulla pittura che farà incontrare arte e natura in Pinacoteca “Bindi”. I partecipanti, guidati da Giuseppina Michini, verranno accompagnati infatti in un viaggio tra i dipinti e i ricordi della dimora storica per un’immersione nella storia e nell’arte, con particolare attenzione alle rappresentazioni dei pastori e dei paesaggi invernali che fanno parte della collezione della Pinacoteca civica.

Con “Pennellate natalizie”, i colori fanno festa sulla carta con i pennelli costruiti con bastoncini e punte di rametti di abete. Partendo dal senso espressivo delle linee e dei colori, i piccoli grandi artisti realizzeranno un dipinto che potranno mettere sotto l’ albero e donare a chi vorranno.

Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni obbligatorie, è possibile chiamare il numero 0858021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it

Si ricorda inoltre che fino al 29 gennaio, dal martedì alla domenica, è visitabile la mostra “Spazio_Materia_Significato. Cinque artisti abruzzesi protagonisti del Novecento” con le opere di Capobianco alias Sebastiano De Laurentiis, Elio Di Blasio, Marcello Mariani, Giancarlo Sciannella e Franco Summa. L’esposizione prende vita negli spazi della la Pinacoteca civica “Vincenzo Bindi”, del Loggiato sotto piazzo Belvedere e del Museo civico archeologico “Torrione La Rocca”.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura Natale e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com.