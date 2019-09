Manutenzione straordinaria sulla strade a Pescara: ecco dove

PESCARA – Dopo gli ultimi eventi meteorologici che hanno portato all’allagamento di alcune vie della città, il Servizio Manutenzione del Comune di Pescara in concerto con Ambiente Spa, ha avviato una pulizia straordinaria del sistema fognario cittadino.

Questa mattina, in Via Falcone e Borsellino, gli operai del Comune e quelli di Ambiente Spa, con l’ausilio di un auto spurgo, stanno provvedendo ad aprire tutti i pozzetti delle acque di raccolta piovana e a pulire non solo i pozzetti ma anche a controllare le tubature di raccolta per verificarne le eventuali ostruzioni e intervenire con l’autospurgo per liberare le stesse.

L’intervento viene effettuato sotto il controllo dei tecnici del Servizio Manutenzione del Comune di Pescara, i quali , planimetrie alla mano, hanno ricostruito il progetto degli impianti di deflusso delle acque, in modo da poter effettuare un intervento mirato su eventuali problematiche riguardanti la stessa progettazione.

L’Assessore alla Manutenzione, Avv. Adelchi Sulpizio sottolinea che i lavori in Via Falcone e Borsellino, iniziati in mattinata, termineranno in serata e rappresentano solo il primo degli interventi che il Servizio opererà in quelle vie critiche che durante i rovesci piovosi soffrono perennemente di allagamento.

“Gli interventi verranno estesi in tutte le vie che presentano tali criticità – ha precisato l’Assessore Sulpizio – in modo tale da poter distinguere le situazioni, di ostruzione dei pozzetti delle tubature dalle altre situazioni connesse alla progettazione e alla portata degli impianti.”