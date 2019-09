Record di presenze all’Isola dei Bambini di Amare Montesilvano

MONTESILVANO – Tempo di bilanci per l’Associazione. Partiamo dalle presenze, almeno 16.000 persone nell’Isola dei Bambini di Amare Montesilvano nell’estate 2019. Due mesi ricchi di appuntamenti, realizzati 10 Mercatini per i Bambini, 4 serate “speciali” dove è stata ospitata la Croce Rossa Italiana sezione di Penne, la Guardia Costiera di Pescara, la Guardia di Finanza di Pescara e la Polizia Locale di Montesilvano, 1 serata dedicata agli Sport orientali con il Judo e il Kendo con la asd Yama Arashy.

E ancora “4 laboratori” dove si è giocato ai “giochi di una volta” ma anche appreso l’arte del fare le cornici, costruire con le conchiglie dei sonaglini e delle collane. Insomma un vero e proprio “tour de force” per divertire e far divertire giocando ma anche con un occhio all’educazione, al primo soccorso con la CRI, alla conoscenza dei fondali marini e alla sua salvaguardia con la Guardia Costiera non dimenticando la sicurezza con la Guardia di Finanza di Pescara e per finire all’educazione stradale con la Polizia Locale di Montesilvano che ha rilasciato “patenti per la bici”. Sport orientali ospitando maestri e allievi della Yama Arashy che hanno dato un saggio della loro abilità spiegando ai presenti anche alcune regole per sicurezza personale facendo intervenire i bambini presenti.

Coinvolti in due mesi ben “650 piccoli commercianti” riempiendo la Via Strasburgo con le “bancarelle” tavole, cavalletti e sedie messe a disposizione dalla ns. Associazione.

Con da Adelia, Mimma, Paola,Antonia Lorena, Anna, Tecla, Alberto e Bruna sono stati creati dei momenti di svago collettivo riportando indietro nel tempo con i giochi di una volta (il tiro alla fune, la gara dei sacchi, ,il percorso con i tappi e non poteva mancare la mitica “campana”.

“Insomma, dichiara il Presidente di Amare Montesilvano, siamo riusciti a fare tante iniziative coinvolgendo le famiglie, gli enti pubblici, alcuni privati che insieme all’Amm.ne Comunale di Montesilvano, abbiamo offerto un “prodotto collaudato” e molto apprezzato visto l’affluenza che abbiamo registrato. Questo non ci fa che piacere e che ci darà la spinta giusta a fare sempre meglio per i prossimi appuntamenti”.