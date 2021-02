Manoppello, nuovo parcheggio per il polo scolastico di Riparcorbaria

De Luca: “Posto lungo la strada provinciale che collega Manoppello Scalo a Casalincontrada, risponde in maniera concreta alle richieste dei cittadini e assicurerà un’area di sosta non solo a servizio di docenti, personale scolastico e famiglie dei bambini che frequentano l’istituto scolastico ma anche dell’intera cittadinanza”

MANOPPELLO – Riconsegna parziale dei lavori a Manoppello per l’area di sosta da quaranta posti auto a servizio del polo scolastico di Riparcorbaria. Dopo la posa della pavimentazione bituminosa e in attesa di temperature più alte che permetteranno la realizzazione del tappetino definitivo di asfalto, cui seguirà la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale e la piantumazione delle alberature; l’Amministrazione comunale di Manoppello ha deciso di restituire alla cittadinanza l’opera pubblica che risolve i problemi di sicurezza e favorisce una corretta viabilità su via Don Rocco D’Alessandro.

Il parcheggio di 1230 metri quadrati, dotato di illuminazione a led, è a servizio della scuola dell’infanzia di Ripacorbaria che ospita un centinaio di piccoli alunni oltre alle insegnanti e al personale. L’intervento, avviato in autunno ed eseguito dalla ditta Ve. Ma. di Pescara, è stato realizzato con un investimento complessivo di 215 mila euro di fondi comunali e sarà completato non appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.

La somma comprende oltre alla realizzazione del parcheggio, anche una serie di interventi di miglioria nel campetto limitrofo all’istituto scolastico e il rifacimento della gradinata che collega l’area di sosta a piazza San Callisto, su cui sono in corso lavori di riqualificazione.

Sarà, inoltre, realizzata la predisposizione per la colonnina di ricarica delle auto elettriche e verranno rimossi e ripristinati i pali Telecom presenti nell’area con linee interrate già realizzate.

“Il nuovo parcheggio, posto lungo la strada provinciale che collega Manoppello Scalo a Casalincontrada, risponde in maniera concreta alle richieste dei cittadini e assicurerà un’area di sosta non solo a servizio di docenti, personale scolastico e famiglie dei bambini che frequentano l’istituto scolastico ma anche dell’intera cittadinanza – ha spiegato il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca – L’area consentirà una maggiore sicurezza stradale poiché le auto non dovranno più sostare ai lati della strada e i pedoni potranno spostarsi con maggiore tranquillità percorrendo il nuovo marciapiede e l’attraversamento realizzato di fronte alla scuola. Il parcheggio – ha aggiunto il primo cittadino – sarà anche a servizio dell’intera cittadinanza grazie al collegamento pedonale con piazza San Callisto che potrà essere raggiunta agevolmente a piedi”.

Il terreno su cui è stata realizzata l’area di sosta è stato acquistato con accordo bonario dall’Amministrazione Comunale dalla cittadina Clelia Di Donato. Il parcheggio contiene 40 posti auto, oltre a stalli riservati ai veicoli guidati dai portatori di handicap e sarà valorizzato con la piantumazione di verde pubblico.