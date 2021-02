Manoppello, attività didattica in presenza sospesa fino al 28 febbraio

MANOPPELLO – Considerata la criticità della situazione emergenziale e che, nel corso dello screening della popolazione che si è svolto nel Comune di Manoppello nei giorni 13 e 14 Febbraio 2021, si sono riscontrati diversi casi di positività riconducibili al contesto scolastico; sentita la Asl di Pescara che sta ricostruendo i tracciamenti dei nuovi casi di positività, il Sindaco, in via precauzionale e cautelativa, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di Manoppello e nella Scuola dell’Infanzia non statale “Dino Zambra” da domani 17/02/2021 e fino al 28/02/2021.

L’ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed è consultabile a questo link: https://comune.manoppello.pe.it/notizie/357233/ordinanza-n-10-sindaco-manoppello?fbclid=IwAR0kS2MPmX13sGtIIgllS0zD968AfMXP6goiDjJUlHQye8aN1_EKwht42J4