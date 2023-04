Manifestazione Annuale in ricordo di Barbara Micarelli a L’Aquila

Sabato 22 aprile 2023, ore 16:30 appuntamento alla Sala Famiglia di Nazareth in Piazza S. Pio X: gli eventi in programma

L’AQUILA – Si terrà sabato 22 aprile alle 16:30, presso la Sala “Famiglia di Nazareth” della Parrocchia S.Pio X, al Torrione, la Manifestazione annuale per mantenere vivo il ricordo di Barbara Micarelli (Sulmona, 3 dicembre 1845 – Assisi, 19 aprile 1909), la religiosa che fondò a L’Aquila la Congregazione delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, che ha sede in via Fortebraccio. La Congregazione ha missioni negli Stati Uniti, in Colombia, Perù, Bolivia, Paraguay, Argentina, Albania, Francia, Camerun, Filippine, oltre che diversi centri di formazione e spiritualità in Italia.

L’Associazione APS “Con Barbara Micarelli, braccia aperte al bene”, insieme all’Istituto “Santa Maria degli Angeli” delle Suore Francescane dell’Aquila, hanno organizzato un pomeriggio di eventi sul tema “Incontrare Dio e il prossimo nel quotidiano”, che avrà il seguente svolgimento:

Presentazione del tema e saluto delle Autorità

Coro di Apertura, con gli alunni dell’Istituto Santa Maria degli Angeli dell’Aquila

Conversazione di Don Renzo D’Ascenzo sul tema della giornata

Riconoscimento alle Associazioni “Le Dame di S. Vincenzo” e “La Conferenza di S. Vincenzo”

“Ricordo di Suor Felicita Decio” con Arrigo Novelli

Essential Trio in concerto: Italo D’Amato, sax – Nicola Paparusso, chitarra – Giovanni D’Eramo, contrabbasso.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune dell’Aquila. L’ingresso è libero e la comunità aquilana è invitata a partecipare.