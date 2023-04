Spoltore, Neuroestetica: progetto di rete dell’amministrazione comunale

SPOLTORE – Un grande progetto di rete costruito dall’Amministrazione Comunale di Spoltore con il Centro Studi Strategie di Genere diretto da Annarita Frullini e i licei artistici di Pescara e Penne, l’università Gabriele D’Annunzio, in modo particolare la facoltà di architettura, e la scuola media Dante Alighieri di Spoltore che prevede convegni e una mostra itinerante attraverso i plessi scolastici per promuovere la bellezza. Il 18 Aprile l’esposizione di fotografie è stata allestita presso i locali del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico Misticoni Bellisario di Pescara, dove, presso la sede di via Einaudi, si è tenuto il convegno sulla Neuroestetica aperto con i saluti del dirigente scolastico Professoressa Raffaella Cocco e del Sindaco di Spoltore Chiara Trulli.

A seguire si sono susseguite le relazioni di Elena Dodi, Adele Bianco, Andrea Morelli e Luciana Pasquini. Presenti la consigliera con delega alla Sanità Marzia Damiani e le assessore alla Cultura Roberta Rullo e all’Istruzione Francesca Sborgia, coinvolte nel progetto ciascuna per le proprie deleghe.

“L’amministrazione comunale persegue l’obiettivo di realizzare bellezza ma anche di promuovere le occasioni culturali nelle quali l’arte possa essere apprezzata, nell’ottica di fare di Spoltore il salotto culturale dell’area metropolitana. La bellezza, che non è un concetto puramente estetico ma anche etico, deve essere lo stimolo per contrastare il degrado ambientale ma anche sociale, che si legge ad esempio negli atti di vandalismo perpetrati ai danni dei beni comuni, ma anche in fenomeni di bullismo ai danni di soggetti deboli. Un gesto di inciviltà, una panchina rotta, un rifiuto abbandonato sono esempi di brutture a cui assistiamo troppo spesso; la bellezza ne è il solo antidoto e va perseguita nella cura del paesaggio e del decoro, in un’opera d’arte, nella valorizzazione di un bene.

Per questo per un amministratore pubblico l’anelito alla bellezza è un obbligo istituzionale, ma anche morale, e noi vogliamo promuovere questa sensibilità nelle scuole e nella nostra comunità partendo dai più giovani. Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti attraverso una mostra fotografica itinerante curata da Andrea Morelli dell’Associazione La Centenaria, allestita presso il Liceo artistico Mario Dei Fiori di Penne, ora in quello di Pescara, e a seguire presso la scuola media Dante Alighieri per coinvolgere gli studenti spoltoresi. A settembre nel centro storico avremo un evento con relatori importanti e un concerto, ma la collaborazione con le scuole proseguirà per costruire nuove iniziative, concerti ed anche concorsi di idee per realizzare murales ed opere d’arte”.

Soddisfatta dell’iniziativa la Professoressa Cocco: “Siamo entusiasti di collaborare con il Comune di Spoltore e poter lavorare ad un progetto di rete che promuova anche momenti di condivisione con altre scuole e l’università. I nostri studenti hanno avuto la possibilità di ascoltare interventi molto interessanti per riflettere sull’arte con una chiave di lettura diversa e costruttiva”.

La dottoressa Frullini ricorda che: “Quando si osserva un’opera d’arte, un paesaggio, qualcosa di bello, nel nostro cervello abbiamo feedback positivi ed una risposta in termini di benessere. La Neuroestetica intende studiare queste correlazioni, spiegando i meccanismi cerebrali alla base della produzione e della fruizione delle opere d’arte, della comprensione del bello e delle emozioni che si generano. La mostra fotografica servirà per raccogliere, attraverso un questionario, una documentazione sugli stimoli sensoriali generati dall’osservazione delle opere d’arte da parte degli studenti”.

Continua il percorso per fare di Spoltore la città della fotografia con il grande contributo di Andrea Morelli dell’associazione la centenaria strutturato attraverso laboratori tematici di fotografia a cura di fotografi professionisti ed esperti di fotografia. Il 1 Aprile presso lo Spazio Sociale si è tenuto l’incontro con Carlo D’Aurizio sulla fotografia naturalistica, il 15 Aprile sulla fotografia attraverso i droni con Vinicio Salerni ed il prossimo evento si terrà sabato 22 Aprile alle ore 16, sempre nei locali dello Spazio Sociale in via Di Marzio 4 sulla fotografia minimalista a cura di Luciano Onza.