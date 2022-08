Il Mammut del Castello, apertura straordinaria serale: ecco quando

L’AQUILA – Nel lungo ponte di Ferragosto il MuNDA, Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, ha registrato un’affluenza record: 2300 visitatori hanno visitato l’imponente fossile nel Castello Cinquecentesco e la sede del museo all’ex mattatoio, di fronte alle 99 cannelle, con una presenza che ha sfiorato le 800 presenze il 15 agosto.

La biglietteria per la prenotazione obbligatoria ha registrato il tutto esaurito ore prima della consueta chiusura.

L’importante dato anticipa il trend favorevole per i prossimi giorni. Per questo motivo durante la Perdonanza, quando la città sarà oggetto di visita da parte di numerosi turisti e fedeli, anche per la presenza del Pontefice (28 agosto), l’orario di apertura del Mammut sarà ampliato alle ore serali.

orari:

dal 15 al 21 agosto orario 10/19.00;

dal 22 al 28 agosto orario 10/23.00.

Prenotazione obbligatoria e biglietto acquistabile su https://museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it/il-mammut…/. Il biglietto per il Mammut è comprensivo dell’ingresso al Museo Nazionale d’Abruzzo (sede ex mattatoio, di fronte alle 99 cannelle) dove è possibile vedere il nuovo allestimento della sezione archeologica I tempi di Amiternum con la ricostruzione grafica dell’importante Calendario amiternino

Sarà possibile acquistare il biglietto del Mammut presso la biglietteria del Castello Cinquecentesco solo previa disponibilità e per il giorno stesso.