Mamme donatrici di sangue, successo per l’iniziativa Fidas Pescara

Di Carlo: “il loro gesto d’amore è ancora più potente se si pensa che sono donne che hanno donato la vita e che ora donano una seconda possibilità a tanti malati”

PESCARA – Successo per l’iniziativa di Fidas Pescara a favore delle mamme donatrici di sangue. Sono stati tanti i sorrisi che venerdì e sabato scorso, in occasione della Festa della mamma, hanno illuminato il Centro Trasfusionale dell’ospedale civile. Tante le mamme che hanno scelto la loro festa per fare il regalo più prezioso a chi ne ha bisogno: una donazione di sangue che salva la vita.

E Fidas Pescara le ha accolte tutte con la stessa gioia e con un regalo speciale che possa mettere ancora più in risalto la loro bellezza. Le mamme infatti sono state omaggiate con un buono contenente un pacchetto beauty in uno dei saloni aderenti all’iniziativa.

E poi, dopo la preziosa donazione di sangue, una bella foto ricordo per le mamme-donatrici in una cornice fiorita adornata con le parole di Khalil Gibran “Mamma, la parola più bella sulle labbra dell’umanità”, realizzata da Sonia Felizzi, volontaria Fidas e creativa di @lameladeidesideri.

Si tratta solo dell’ultimo evento, in ordine di tempo, che l’associazione mette in campo a favore dei propri soci. “Queste mamme rappresentano per i propri figli, e non solo, un bellissimo esempio di vita e di dedizione agli altri”, afferma la presidente Fidas Anna Di Carlo, «il loro gesto d’amore è ancora più potente se si pensa che sono donne che hanno donato la vita e che ora donano una seconda possibilità a tanti malati, molti dei quali sono purtroppo proprio bambini”.

Il buono regalo è valido fino al 30 giugno. Per ulteriori informazioni sull’associazione e sulla donazione di sangue, basta chiamare i numeri 085/298244 e 085/27790.