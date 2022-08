Maltempo, due alberi caduti sulla Provinciale ex SS 524 bloccano il traffico

FOSSACESIA – Alberi caduti, traffico parilazzato a Fossacesia. Le improvvise folate di vento e sostenuti scrosci di pioggia sulla città, hanno provocato il cedimento di un grosso albero sulla provinciale Lanciano-Fossacesia, ex SS 524, in una delle curve che caratterizzano l’importante tracciato stradale e di un altro in prossimità con l’innesto con la Provinciale Panoramica, che porta all’area monumentale di San Giovanni in Venere. Solo il caso ha voluto che in quel momento non transitava nessuna auto. Pericolo scampato. Gli alberi caduti, che avevano già mostrato da tempo segni di cedimento, hanno bloccato per circa due ore la circolazione viaria. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanciano, la Polizia Locale e gli Ispettori Ambientali di Fossacesia ed i volontari dello Sprar.

“Come Amministrazione Comunale chiediamo l’immediata verifica da parte della Provincia di Chieti dello stato di salute della vegetazione presente lungo questa trafficata arteria – ha affermato il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che si è recato subito sul posto assieme all’assessore Giovanni Finoro-. E’ una questione davvero di grande pericolo e di sicurezza che non può essere affatto trascurata”.