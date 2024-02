“Mali di stagione” e “Incidenti domestici”, due incontri a Spoltore

SPOLTORE – Mercoledì 28 febbraio 2024, alle 16.30, lo Spazio Sociale in via Di Marzio a Spoltore ospita il primo di due incontri dedicati alla salute dei bambini, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con Carmine D’Incecco (ex primario del reparto di neonatologia dell’ospedale civile di Pescara).

Nell’occasione si parlerà dei mali di stagione, “tra miti e realtà”, per aiutare i genitori ad affrontare i problemi legati all’influenza e allergie nei più piccoli: “senza superficialità ma anche senza allarmismi” spiega il consigliere delegato alla sanità Marzia Damiani.

Sulla base delle più aggiornate linee-guida, i genitori potranno fare domande su tutti gli argomenti legati alla salute e al benessere del bambino, per avere informazioni serene e complete utili ad accompagnare la crescita dei figli. Il secondo appuntamento, mercoledì 13 marzo, sarà invece dedicato agli incidenti domestici, sempre con lo sguardo rivolto verso bambini e adolescenti.