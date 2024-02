Indoor Pattinaggio Corsa a Pescara: i risultati del 24-25 febbraio

PESCARA – Vanno in archivio i Campionati Italiani Indoor di Pescara. Pattinaggio Corsa nuovamente protagonista nell’ultimo weekend al Pattinodromo Ex Gesuiti. Dopo il grandissimo successo dello scorso fine settimana dedicato a Senior, Junior e Allievi, in scena, sabato e domenica le categorie Ragazzi e Ragazzi 12 del Trofeo Skate Italia.

In palio i titoli 2024, con i più giovani e promettenti interpreti della velocità su rotelle che hanno regalato un vero e proprio spettacolo sui 175 metri a curve sopraelevate dell’impianto pescarese. Abruzzo in evidenza nella 1,5 giro sprint ragazzi, con lo splendido argento di Alberto Rodi della Giulianova S. Inline (Te), autore di una gara dagli spunti tecnici di grande livello. Prova che ha visto prevalere Sante Pacioni (Skyroller Mc). Terza piazza per Dario Rossi (Hockey Empoli). Note più che positive per i colori abruzzesi arrivano anche da Eva Angelucci (Ab Roller Francavilla) che centra la quarta piazza nella 3000m punti ragazzi femminile, Diego Cicconi (Rolling Bosica Martinsicuro) sesto nella 3000m punti ragazzi e nuovamente Alberto Rodi (Giulianova S. Inline), quarto nella nella 3000m punti ragazzi. Le foto sono a cura di Roberto di Blasio.

Campionati Italiani Indoor che anche quest’anno si confermano come uno degli appuntamenti più importanti della stagione, con numeri record nell’arco dei due fine settimana. L’evento ha fatto registrare un incremento di partecipanti del 40% superiore rispetto alla passata edizione ed una presenza costante di pubblico e appassionati in tutti i giorni di gare. 30 titoli tricolore assegnati, più di 1000 atleti, oltre 80 società provenienti da tutta Italia e tante emozioni, come solo il Pattinaggio Corsa sa regalare. Manifestazione che ha fornito anche importanti indicazioni al CT della Nazionale Italiana, Massimiliano Presti, presente in Abruzzo con lo staff azzurro, in vista degli impegni internazionali dei nostri atleti, primo fra tutti il Mondiale che giocheremo in casa.

Indoor che tornavano per la seconda volta consecutiva e per la quinta negli ultimi sei anni a Pescara. Oramai tappa fissa la manifestazione, dedicata alla velocità su rotelle, ha aperto nel migliore dei modi la stagione del grande pattinaggio che culminerà a settembre, quando l’Abruzzo sarà teatro, con Piemonte, Emila-Romagna e Lazio, dei Campionati Mondiali di tutti gli sport rotellistici, i World Skate Games Italia 2024. Dodici discipline, più di 150 titoli da assegnare, 4 regioni coinvolte, 12.000 tra atleti e team. Sono solo alcuni dei numeri del Mondiale che dal 6 al 22 di settembre interesserà le città di Roccaraso (Inline Hockey), Montesilvano (Patt. Corsa su Pista e Roller Derby), Pescara (100 mt. Patt. Corsa), Sulmona (Patt. Corsa su Strada), Francavilla al Mare (Maratona Corsa), Chieti (Inline Slalom), Tortoreto (Inline Downhill e Skateboarding Downhill), Novara (Rink Hockey), Rimini (Patt. Artistico).

Risultati 24 – 25 Febbraio

1 Giro Atleti Contrapposti Ragazzi M

1 Sante Pacioni – Sky Roller Mc

2 Dario Rossi – Hockey Empoli Fi

3 Alessandro Trigila – Città Priolo G. Sr

1 Giro Atleti Contrapposti Ragazzi F

1 Vittoria Andreetta – Padova Asd Pd

2 Ginevra Di Filippo – Patt. Sambenedettesi

3 Anaissa Marenaj – Savona In Line Sv

1 Giro Atleti Contrapposti Ragazzi 12 M

1 Marie Paul Mazzi – Pol. Bellusco Mb

2 Leonardo Frulla – Luna Sport Academy An

3 Tommaso Giannettoni – Mens Sana Siena

1 Giro Atleti Contrapposti Ragazzi 12 F

1 Arianna Santacroce – Piace Skaters Pc

2 Chiara Illuminati – Apd Juvenilia Mc

3 Susanna Baldassarri – Roller Civitanova Mc

2000m punti Ragazzi 12 M

1 Romeo Chiumento – Mens Sana Siena

2 Cristian Bonaccorso – Speedyroller Cassano

3 Giona Scollo – Speedyroller Cassano

2000m punti Ragazzi 12 F

1 Sofia Dottori – Skyroller Mc

2 Elisa Puccini – Pol. Bellusco Mb

3 Nunzia Valeria Princigalli – Derby Roller Rm

3000m punti Ragazzi F

1 Alice Tramontani – Nuova Rinascita

2 Emili Cani – Derby Roller Team

3 Yara Rachele Dolci – Pol. Bellusco

3000m punti Ragazzi M

1 Daniele Pennavaria – Vittoria Torino

2 Andrea Iuliani – Redblack R. Team

3 Alberto Bragioto – Alte Ceccato Vi

1,5 giro sprint Ragazzi F

1 Vittoria Andreetta – Padova Asd Pd

2 Giada Caldarelli – Speedyroller Cassano Mi

3 Ginevra Di Filippo – Patt. Sambenedettesi – Ap

1,5 giro sprint Ragazzi M

1 Sante Pacioni – Skyroller Mc

2 Alberto Rodi – Giulianova S. Inline Te

3 Dario Rossi – Hockey Empoli Fi

Americana Ragazzi F

1 Pol. Bellusco Mb

2 Derby Roller Team Rm

3 SSDS Mens Sana Siena

Americana Ragazzi M

1 Red Black Team Cr

2 GP Mobili Cantù Co

3 Alte Ceccato Club Vi

1,5 giro sprint Ragazzi 12 F

1 Arianna Santacroce – Piace Skaters Pc

2 Angelica Aurora Idda – Elmas In Line Ca

3 Chiara Illuminati – Apd Juvenilia Mc

1,5 giro sprint Ragazzi 12 M

1 Marie Paul Mazzi – Pol. Bellusco

2 Leonardo Frulla – Luna Sport An

3 Tommaso Giannettoni – Mens Sana Si