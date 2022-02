Maielletta, Menna ribadisce la necessità di appaltare i lavori

Il Presidente della Provincia di Chieti ritiene non più rinviabile la decisione di appaltare i lavori pari ad oltre 20 milioni di euro

“Il Consigliere regionale, Mauro Febbo, nel corso della conferenza stampa svoltasi stamane nella sede della provincia di Chieti, ha dato conferma di quanto sostenuto lunedì mattina dal Sen. D’Alfonso, dal Consigliere regionale Blasioli e dai sindaci D’Ascanio, Massimiano, D’Alfonso, Giangiulli e dal consigliere comunale Chiacchia in merito alla mancanza, ad oggi, di impedimenti tali da ostacolare la messa in esercizio degli interventi di valorizzazione turistica delle stazioni invernali di Passolanciano-Maielletta e dei lavori di riqualificazione dell’arteria Scafa-Lettomanoppello-Passolanciano”. Lo dichiara il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che, alla luce dell’approvazione del cronoprogramma e dell’ottenimento delle autorizzazioni, ribadisce la necessità, ora non più rinviabile, di appaltare i lavori pari ad oltre 20 milioni di euro a cui si aggiungono ulteriori 9 milioni di euro per la viabilità.

“Si tratta di fondi riconosciuti ed inseriti nel Masterplan dalla precedente Giunta Regionale a guida D’Alfonso – evidenzia Menna – e che necessitavano celerità in merito all’iter burocratico da parte dell’attuale Regione Abruzzo. Celerità che non abbiamo potuto riscontrare in questi anni”.

“E’ bene inoltre ricordare che – conclude Menna – si tratta di opere ed interventi fortemente voluti dalla Giunta D’Alfonso legati non solo alla valorizzazione turistica della Regione, ma anche all’ordine pubblico e alla sicurezza. Detti lavori una volta completati, faranno delle Province di Chieti e Pescara un punto di forza per il turismo. Il cronoprogramma dunque c’è, le autorizzazioni anche, si proceda allora all’appalto dei lavori”.