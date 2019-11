Le Panthers Roseto superano anche il Chieti nel derby (42-57)

CHIETI – Quinta vittoria di fila per le Baia del Re Panthers Roseto, che espugnano il parquet di Piana Vincolato superando per 42-57 il Magic Chieti nel primo derby stagionale: due punti che consentono di mantenere il primato in classifica a pari merito con il San Raffaele, anch’essa vittoriosa sul parquet di Orvieto (prossima avversaria delle nostre Pantere).

Un altro esame brillantemente superato per le nostre ragazze, ancora prive di Pallotta e con Servadio eroicamente sul parquet nonostante la notte in bianco a causa di un virus influenzale, di fronte a un combattivo Magic che soprattutto sul suo campo è squadra da prendere con le molle. Ma di fatto la partita non è mai stata in discussione: Trovarelli e compagne hanno legittimato la propria superiorità tecnica e mentale, controllando il match per tutti i quaranta minuti senza il minimo rischio.

La chiave è ancora una volta la difesa asfissiante delle biancazzurre che finora, esclusa la maratona da tre supplementari contro Roma XVI, ha concesso 44.5 punti di media: un dato che non ha bisogno di ulteriori approfondimenti. Per questo anche in una serata che non comincia benissimo in attacco (3 punti nei primi 5 minuti), la solidità nella propria metàcampo consente di aspettare senza patemi i primi canestri: e sono in particolare quelli di una scatenata Francesca Lucente (24 totali, high-score stagionale in casa Panthers) a regalare il primo allungo per il 23-33 della pausa lunga.

Ma a convincere è ancora una volta tutto il collettivo biancazzurro, con menzione speciale alle veneziane De Vettor e Ramasco: la prima chiude ancora in doppia cifra con 12 punti, mentre la lunga classe 2001 gioca una partita di grandissima solidità sia in attacco che in difesa. E dopo un terzo periodo in cui si segna il contagocce (6-9 il parziale), le Baia del Re Panthers controllano senza problemi la situazione negli ultimi minuti fino al +15 finale.

L’obiettivo è ora quello di allungare ulteriormente questa serie positiva: per farlo bisognerà battere Orvieto sabato prossimo. Già da segnare sul calendario quindi l’impegno delle 18:30 al palasport di Mosciano Sant’Angelo, sede dell’incontro causa indisponibilità del PalaMaggetti.

TABELLINO

MAGIC CHIETI-BAIA DEL RE PANTHERS ROSETO 42-57 (12-15; 23-33; 29-42)

ROSETO: Sara Ambrosio 2, Camilla Servadio 7, Elena Parisi, Simona Di Giandomenico 1, Francesca Trovarelli, Alyssa Rospo, Francesca Lucente 24, Giulia Cifeca, Francesca Marini 3, Olimpia Ramasco 6, Azzurra Di Giacopo 2, Irene De Vettor 12. Coach: Franco Ghilardi.

RISULTATI 7° GIORNATA

Stella Azzurra Roma Nord-Antoniana Pescara oggi

Magic Chieti-Baia del Re Panthers Roseto 42-57

Esquilino-Elite Roma 61-39

Orvieto-San Raffaele 32-54

Virtus Aprilia-Roma XVI 73-46

Academy Latina-Pallacanestro Roma 48-36

Smit Roma-Basket Roma 72-67

CLASSIFICA

San Raffaele Roma 12

Baia del Re Panthers Roseto 12

Virtus Aprilia 10

Esquilino 10

Stella Azzurra Roma Nord 8*

Cestistica Orvieto 8

Elite Roma 8

Pallacanestro Pescara 8*

Roma XVI 6

Smit Roma 4

Basket Roma 4

Academy Latina 2

Magic Chieti 2

Pallacanestro Roma 2