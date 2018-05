“Maggio Teatino 2018” e ottava edizione “Maltattack”

Tradizione, Musica, sport, cultura, solidarietà

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio e l’Assessore alle Manifestazioni e allo Sport, Antonio Viola, ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza di Ferdinando D’Alessio in rappresenza dei Giovani delle Acli, hanno presentato il “Maggio Teatino 2018”, cartellone di spettacoli, eventi musicali, culturali, sportivi, di solidarietà e di tradizione, organizzato dal Comune di Chieti con il supporto delle tante associazioni teatine e, quest’anno, con la partecipazione dell’Università “G. d’Annunzio”, nonché l’ottava edizione di “Maltattack”, manifestazione che quest’anno si svolgerà il 12 maggio in Piazza S. Giustino – a partire dalle ore 16.00 fino alle 03.00 – dove sul palco coperto si esibiranno numerose band. Saranno, inoltre, allestiti stand di prodotti tipici enogastronomici, di oggetti di design inerenti la musica, Dj Set, spazi per l’esposizione di opere artistiche e live art.

Oltre 100 eventi si susseguiranno per tutto il mese, culminando con i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, e per la metà di giugno concludendosi, il 12, con la cerimonia per la riconsegna della tela restaurata “La Deposizione” presso la cattedrale di S. Giustino.

Musica, sport, tradizione, cultura, solidarietà caratterizzeranno gli eventi di un cartellone qualitativamente elevato. Oltre gli ormai tradizionali appuntamenti, il Maggio Teatino, quest’anno, ospiterà novità quali “Maltattack” il 12 maggio in piazza S. Giustino; il Festival internazionale dello Sviluppo Urbano Sostenibile 2018 (26 maggio al Teatro Marrucino); un concerto del musicista giapponese Hidejiro Honjoh (15 maggio al Teatro Marrucino) organizzato in collaborazione con l’Ambasciata giapponese in Italia per sancire il Patto di Amicizia tra le città di Chieti e di Minamishimabara; la XVI edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” (14 maggio); il Trofeo di scherma Achille d’Oro (26 maggio Colle dell’Ara).

L’11 maggio piazza S. Giustino sarà animata dal coinvolgente concerto del gruppo musicale “Taranta Niura” per una serata dedicata alla pizzica salentina.

Proseguendo nel segno dello sport, del sociale, della cultura, dell’arte, della solidarietà, delle politiche giovanili, della musica e della tradizione verrà dato spazio a: mostre d’arte; manifestazioni sportive; attività sociali e di solidarietà; concerti, rassegne e spettacoli teatrali; eventi legati alle tradizioni locali e religiose; presentazione di libri, convegni, conferenze, attività organizzate da scuole e associazioni, visite guidate ai tesori nascosti di Chieti.

«Con il Maggio Teatino diamo inizio alla stagione degli eventi in città che si protrarranno fino al Natale – ha commentato il Sindaco Di Primio – Il cartellone predisposto contiene, quest’anno, oltre 100 eventi; un risultato straordinario che testimonia la vitalità del mondo associazionistico cittadino. Vi è, inoltre, da segnalare l’importante presenza dell’università, che ha organizzato una serie di eventi musicali, e lo svolgimento di Maltattack nella piazza più importante della città, anche questo segno della qualità e della capacità degli organizzatori. Credo che questa sia la migliore risposta ai tanti detrattori che definiscono Chieti una città senza eventi. Nonostante le difficoltà – ha concluso il Sindaco – continueremo con testardaggine a credere in un programma di eventi “tutto l’anno” capaci di generare economia, nella convinzione che la cultura possa essere una straordinaria occasione».

In occasione di Maltattack, al fine di agevolare l’afflusso, saranno predisposti due accessi a Piazza S. Giustino da via Arcivescovado e dal sottopasso di via Arniense, dove il servizio di sicurezza effettuerà controlli per evitare l’introduzione di vetro e alluminio. Sarà, infatti, fatto divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in contenitori di vetro e/o lattine nell’area interessata al flusso pedonale dell’evento (da Piazza Matteotti a Piazza Trento e Trieste).

La Scala Mobile effettuerà i seguenti orari:

11 maggio sino alle ore 01,30;

12 maggio sino alle ore 3.00.

Sarà, inoltre, attivato il prolungamento delle corse della Linea 1 sino alle ore 1.00 dell’11 maggio e sino alle ore 4.00 del 12.