Gino Berardi in mostra a “La corsaro boutique gallery” di Girona

GIRONA – L’artista abruzzese Gino Berardi in mostra dal 12 al 20 maggio presso “La corsaro boutique gallery” a Girona, in Catalogna. Inserito nel programma dell’evento “Temps de Flors 2018“ la personale rientra dunque nel programma realizzato dal comune. Un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di turisti per le vie del centro addobbate in occasione di questo festival del fiore.

Dopo aver esposto sempre con personali a Rochester, New York, Isole Barbados, Londra, Parigi, San Gallo Svizzera, Berlino l’artista montesilvanese di adozione viene chiamato dunque a esporre nella bellissima città non distante da Barcellona.

Per l’occasione Berardi ha creato 25 opere a doc con i colori e riferimenti alla bandiera della catalogna. Ha preparato anche un’opera misura 60×80 sul tema del festival che donerà al museo d’arte della città. Sabato 12 maggio alle ore 18 in presenza di autorità si aprirà ufficialmente la mostra dal titolo “Dall’ impressionismo all’astratto“.

Ha voluto fortemente questa mostra un abruzzese molto noto da quelle parti, Alessio Corsaro imprenditore titolare di una catena di locali editi alla ristorazione che propio quest’anno festeggia i primi dieci anni di attività. Per l’occasione ha pensato bene di festeggiare insieme ai suoi clienti con una mostra.

Corsaro, di origini abruzzesi, ha lasciato la sua terra 17 anni fa iniziando come dipendente e oggi è diventato noto grazie alla creazione di una serie di pizzerie con il suo marchio Corsaro.

“Ha frequentato l’istituto alberghiero quando io ero professore di tecnica della ristorazione in quella scuola. Di strada ne ha fatto tantissima e oggi é quello che é. Tutto naturalmente con grande professionalità e spirito di buone e oculate iniziative imprenditoriali. Mi ha fatto molto piacere che si ricordato di me sia come suo ex insegnante ma sopratutto come artista e ha realizzato questa mostra con il patrocinio morale del comune della città di girona propio in concomitanza del richiamato e noto festival e dei fiori giunto alla sua 63esima edizione. Lo ringrazio di cuore per quest’invito”.

In questi ultimi tempi Gino si dedica molto ai bambini andando negli asili, scuole o in piazza d’estate (pittura sotto le stelle) a insegnare, a parlare e far lavorare i bambini. In sua compagnia si diventono a lavorare e spesso a “copiare” i lavori. Queste sono le vere soddisfazioni…

Così scrive di lui Paolo Levi:

“I lavori di Gino Berardi sono il frutto di un percorso di ricerca espressiva, che approda a soluzioni informali di forte impatto visivo. Una miriade di colori e di segni prendono vita sulla tela, tessendo una trama complessa da cui emergono accenni di elementi figurali, allusioni rubate al mondo reale. Il colore scandisce il ritmo dell’opera, in un’esplosione esuberante dove i pigmenti parcellizzati si sovrappongono e si alternano su più piani, in un coinvolgente gioco di dissoluzioni. Il segno è deciso, animato da un’urgenza creativa incontenibile, con richiami al dripping di Pollock. Il dinamismo di queste opere crea labirinti tortuosi che sembrano voler tradurre in pittura lo stesso magma di pulsioni e sensazioni che si agita nella psiche. Lo sguardo scivola così lungo le pieghe del dipinto cercando di recuperare il significato ultimo e il sentimento che ha ispirato la mano dell’artista”.