Il maestro Onesti premiato al Festival Nazionale della Musica Popolare

Il direttore del Coro folkloristico Città di Montesilvano vince il primo premio nella 21esima edizione

MONTESILVANO – Nuovo riconoscimento per il coro folkloristico Città di Montesilvano – Madonna del Carmelo. Il suo direttore, il maestro Gianfranco Onesti, è stato insignito del primo premio assoluto al “21° Festival Nazionale Musica Popolare” di Tornimparte con il canto “L’amore s’appicce e… s’aremmore” scritto insieme al poeta montesilvanese Emanuele Talone.

«Abbiamo scommesso sul coro folkloristico Madonna del Carmelo – afferma il sindaco Francesco Maragno – conferendo alla formazione diretta dal maestro Gianfranco il patrocinio Città di Montesilvano. Da allora, ormai due anni fa, il coro è diventato simbolo identitario del territorio. Con il maestro Gianfranco Onesti e i maestri Gianni Scannella e Filippo Piselli, oltre ovviamente a tutti i componenti del coro, abbiamo fatto un percorso di sviluppo culturale e di sensibilizzazione della comunità alla musica tradizionale abruzzese. Le due rassegne dedicate alla musica folkloristica che hanno animato l’estate montesilvanese per due anni di seguito, ci hanno permesso di ascoltare anche formazioni provenienti da tutta la regione e da fuori Abruzzo. Il riconoscimento che ha appena ottenuto il maestro Onesti è ulteriore prova della passione e dell’impegno che investe nella cultura popolare».

I PREMI CONQUISTATI DA ONESTI

Fisarmonicista, Onesti ha vinto primi premi in numerosi concorsi nazionali. Direttore del coro montesilvanese, ma anche di quello Sant’Andrea di Pescara, come compositore, ha ottenuto in occasione del 16° Festival regionale “ Nuovi canti per …l’Abruzzo “, il 2° premio come autore della musica: “Lu mare…l’amore”su versi di Emanuele Talone. Sempre con lo stesso brano, in occasione del 57° Festival della canzone Abruzzese organizzato dalla Settembrata Abruzzese, ha ottenuto ancora una volta il 2° premio. Secondo premio, in occasione del 18° Festival regionale ”Nuovi canti per l’Abruzzo” con il brano “Serenate a lu vente”, in collaborazione con il poeta Talone. In occasione del 3° Festival Internazionale del folklore Gran trofeo città di Ortona, ha ottenuto il 1^ premio assoluto con la canzone “A L’abbruzze care” su testo di Chiara Severini. Al 19° Festival Regionale Nuovi canti per l’Abruzzo, terzo premio per “L’ettè…se ddì vo’”.