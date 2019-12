M5S, AbruzzoTalk, quattro incontri itineranti: ecco quando

Si parte l’8 dicembre da L’Aquila quindi il 22 a Teramo, il 29 a Pescara e il 5 gennaio a Chieti: istituzioni, riciclo creativo, laboratorio stampante 3D e contrasto alle fake news

REGIONE – Quattro tappe nei capoluoghi di provincia della Regione, tre gazebo tematici, tanti portavoce di ogni ordine e grado nelle piazze per confrontarsi con i cittadini su corretta informazione, riciclo e innovazione con l’utilizzo di una stampante 3D. Questo è “AbruzzoTalk”, il nuovo format di partecipazione per cittadini e portavoce, organizzato dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle in Regione Abruzzo con la collaborazione dei gruppi locali e dei consiglieri comunali delle città in calendario. L’evento si terrà in quattro domeniche, con inizio delle attività alle ore 11:30 fino alle 18:30. Si parte l’8 dicembre da L’Aquila in Corso Federico II. Il 22 dicembre invece, AbruzzoTalk sarà a Teramo in Largo San Giorgio, il 29 dicembre a Pescara al Piazzale della Stazione Vecchia e, infine, il 5 gennaio a Chieti in Piazza G.B. Vico.

“AbruzzoTalk – spiegano i Portavoce regionali Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Barbara Stella, Giorgio Fedele, Francesco Taglieri e Marco Cipolletti – sarà un momento di incontro tra cittadini e istituzioni. Nessun comizio, nessuna barriera, ma un vero e proprio spazio pubblico dedicato al confronto “uno a uno” dove al centro ci saranno le idee e il dialogo per raccontare il lavoro svolto all’interno delle istituzioni, ma anche per ascoltare gli abruzzesi e analizzare insieme soluzioni e temi legati alla nostra regione”. L’area sarà allestita con tre gazebo tematici. In quello centrale si parlerà dei temi di stretta attualità che riguardano i singoli territori ed il lavoro svolto all’interno di Regione Abruzzo dal M5S. Qui i cittadini incontreranno Portavoce di ogni ordine e grado, per dialogare e confrontarsi sulle priorità da affrontare per migliorare la qualità di vita delle persone. Inoltre, per approfondire temi specifici, verranno installati i ‘TalkPoint’, aree tematiche nelle quali saranno approfonditi gli argomenti di maggior rilevanza per il territorio nel quale l’evento viene svolto.

A completare l’allestimento saranno gli altri due gazebo che avranno dei “lab permanenti”. Uno sarà interamente dedicato al contrasto delle fake news che girano incontrollate sulla rete, attraverso l’illustrazione della corretta ricerca di informazioni su internet e i percorsi da seguire per reperire notizie attraverso siti istituzionali e di informazione, cercando di contrastare l’utilizzo errato della rete che spesso genera realtà distorta. Nell’altro si parlerà di ambiente, con riguardo al corretto riciclo, al contrasto all’inquinamento da plastica e al ciclo dei rifiuti. Sarà messa in funzione una stampante 3D per mostrare come sia possibile creare un nuovo oggetto utilizzando plastiche che, altrimenti, sarebbero gettate. “Avremo l’occasione – concludono – di incontrare tanti abruzzesi, metterci a loro disposizione in maniera trasparente e chiara. Il ruolo che abbiamo l’onore di ricoprire, rappresentando gli interessi del territorio, si fonda sul confronto e sull’ascolto dei cittadini. Solamente a loro dobbiamo rendere conto ed è ciò che abbiamo intenzione di continuare a fare”.