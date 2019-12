Il film “Bohemian Rhapsody” protagonista a Moscufo

Al ‘Frantoio delle Idee’ appuntamento sabato 7 dicembre ore 17.30 con la pellicola che ripercorre l’ascesa di una delle band più famose di sempre i Queen e del loro frontman Freddie Mercury

MOSCUFO – L’area vestina di Moscufo nuovo in campo con un grande appuntamento grazie all’Associazione Cultour Moscufo che propone per sabato 7 dicembre alle ore 17:30 presso il Frantoio delle idee un evento di stampo internazionale che prevede la proiezione speciale del film Bohemian Rhapsody, un “must” che ripercorre l’ascesa di una delle band più famose di sempre i Queen e del loro frontman Freddie Mercury.

“Lo straordinario successo che Bohemian Rhapsody ha riscosso in ogni parte del mondo ci ha incuriositi – commenta il presidente dell’Associazione Mimmo Ferri – e ci ha spinto a voler capire meglio le ragioni che hanno portato così tanta gente, di ogni età, davanti al grande schermo a guardarlo e riguardarlo, facendolo diventare in brevissimo tempo il film biografico musicale più visto di sempre. Forse sarà una specie di magia, come titola un loro brano, “A kind of magic”, ma la musica dei Queen è profondamente radicata nella cultura popolare ed è per tutti; la ascoltiamo alla radio, tramite dischi, al cinema, per mezzo delle cover band, nella pubblicità e perfino nei cartoni animati”.

Come spiega ulteriormente il presidente “si tratta di una musica immediatamente riconoscibile, che ha in sé molte qualità nella composizione, interpretazione e che trasmette quasi fisicamente il potere di coinvolgere utenti”.

Cultour Moscufo in questa occasione vuole regalare una serata piena di emozioni musicali e non solo, infatti oltre alla visione del film, la cui introduzione sarà curata dal giovane fan Davide Scorrano, si aggiungerà un momento musicale dal vivo con il giovane talento Moscufese Gianmarco Di Carlo, violoncellista, che eseguirà il brano famoso Bohemian Rhapsody; non mancherà una mostra con l’ esposizione di materiale discografico e promozionale relativo al film e allo storico concerto evento “Live Aid” del 1985 allestito da un grande conoscitore ed appassionato della band Luciano Di Carlo, che ha ideato e curato l’evento.

L’Associazione Cultour Moscufo, dunque, è fiera di presentare a Moscufo una leggenda del rock mondiale.