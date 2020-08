Lupo In-Canto questa sera a Santo Stefano a Monte

Il racconto teatrale in musica liberamente ispirato al libro “L’incantesimo del lupo” di Adriana Gandolfi interpretato da Marcello Sacerdote e musicato dal vivo da Flavia Massimo per Abruzzo dal Vivo

SANTO STEFANO A MONTE – Abruzzo dal Vivo si sposta a Santo Stefano a Monte, nel Comune di Pizzoli venerdì 14 agosto alle 21.15 con uno Lupo In-Canto, racconto teatrale in musica liberamente ispirato al libro “L’incantesimo del lupo” di Adriana Gandolfi interpretato da Marcello Sacerdote e musicato dal vivo da Flavia Massimo (voce e violoncello) per restituire uno sguardo autentico sulla figura del lupo e sul suo rapporto con l’uomo. Tra realtà e folclore, tra storia e poesia, il racconto di un legame ancestrale, quello uomo-lupo, pieno di fascino e mistero, come anche di conflitti e contraddizioni. Sin dall’inizio dei tempi, infatti, il lupo è stato sempre visto come il possibile alter-ego dell’uomo, il quale lo ammirava, ma al contempo lo considerava un nemico da sterminare.

“Abruzzo dal Vivo un appuntamento importante” dichiara il Sindaco di Pizzoli Gianni Anastasio “perché rinnova anno dopo anno l’attenzione ai nostri territori nel segno della cultura e, nello stesso tempo, conferma la rete dei comuni del cratere, uno strumento molto importante di stimolo e programmazione”.

Il Festival Abruzzo dal Vivo è una iniziativa finanziata dalla Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, voluta dalla Regione Abruzzo, realizzata grazie alla rete dei 23 comuni del cratere con il Comune di Crognaleto capofila.

Si ringraziano i partner del festival Abruzzo dal Vivo che hanno contribuito a rendere possibile questo evento: Bim e Camera di Commercio di Teramo. Hanno collaborato: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, DMC Terre dei Popoli, Associazione Distretto Turistico Montano Gran Sasso d’Italia. La Direzione artistica e l’organizzazione è affidata ad ACS Abruzzo Circuito Spettacolo.

INFO

Ingresso libero fino a esaurimento posti. È previsto protocollo Covid-19, è obbligatorio munirsi di mascherina