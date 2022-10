“L’uomo: un accidente culturale”, presentazione del libro a L’Aquila

L’AQUILA – Lunedì 24 ottobre a L’Aquila, presso Strange Office (via Roma – 215, dalle ore 1730) Salvatore Santangelo intervisterà Luciano Arcella – già ricercatore di Storia delle Religioni presso l’Università dell’Aquila – sul suo ultimo lavoro “L’uomo: un accidente culturale” (Mimesis). Si tratta di una ricerca in ambito storico-culturale nella quale l’essere umano è considerato anzitutto come produzione “eccezionale” nel contesto della realtà animale, quindi viene analizzato nello specifico momento storico di una modernità così certa dei suoi valori, da collocarsi al centro di una storia costruita secondo i canoni pregiudiziali di una centralità “democratica”.

Attualmente Arcella, oltre a essere autore di vari saggi di filosofia (soprattutto riferiti a Nietzsche), antropologia e storia, insegna Filosofia presso la Universidad del Valle di Cali (Colombia) e dirige il gruppo Teatro Inactual Univalle da lui fondato una decina d’anni or sono, con il quale ha messo in scena una serie di suoi lavori ispirati da tematiche filosofiche. Interverranno anche Lorenzo Isidori, Riccardo Cicerone e Roberto Santangelo.

Lunedì 24 ottobre a L’Aquila, presso Strange Office (via Roma – 215, dalle ore 1730) Salvatore Santangelo intervisterà Luciano Arcella – già ricercatore di Storia delle Religioni presso l’Università dell’Aquila – sul suo ultimo lavoro “L’uomo: un accidente culturale” (Mimesis).

Si tratta di una ricerca in ambito storico-culturale nella quale l’essere umano è considerato anzitutto come produzione “eccezionale” nel contesto della realtà animale, quindi viene analizzato nello specifico momento storico di una modernità così certa dei suoi valori, da collocarsi al centro di una storia costruita secondo i canoni pregiudiziali di una centralità “democratica”.

Attualmente Arcella, oltre a essere autore di vari saggi di filosofia (soprattutto riferiti a Nietzsche), antropologia e storia, insegna Filosofia presso la Universidad del Valle di Cali (Colombia) e dirige il gruppo Teatro Inactual Univalle da lui fondato una decina d’anni or sono, con il quale ha messo in scena una serie di suoi lavori ispirati da tematiche filosofiche.

Interverranno anche Lorenzo Isidori, Riccardo Cicerone e Roberto Santangelo.