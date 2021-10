Luco dei Marsi, aperte le prenotazioni per i nuovi loculi cimiteriali

Le prenotazioni potranno essere effettuate, fino al 22 novembre e comunque fino a esaurimento dei loculi prenotabili

LUCO DEI MARSI – L’Amministrazione comunale di Luco dei Marsi ha emanato Avviso pubblico per l’assegnazione, in prevendita, di 50 loculi cimiteriali, di 125 nuovi loculi in costruzione, nonché di ulteriori 25 riservati in via prioritaria alle famiglie dei deceduti recentemente e collocati in via provvisoria, su disposizione del Comune, in cappelle private.

Le prenotazioni potranno essere effettuate, fino al 22 novembre e comunque fino a esaurimento dei loculi prenotabili, dai cittadini in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso pubblico.

Per tutti i dettagli e per reperire il modello di domanda consultare il link:

http://www.comune.lucodeimarsi.aq.it/index.jsp?id=590&dettaglio=563