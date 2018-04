Lucio Ambrosj è il nuovo Direttore Amministrativo dell’IZSAM

TERAMO – In data odierna è stato nominato il nuovo Direttore Amministrativo dell’IZSAM. Il Direttore Generale, prof. Mauro Mattioli, ha individuato nel dott. Lucio Ambrosj la figura più idonea a svolgere questo ruolo, dopo aver analizzato il solido curriculum, da cui si evince una profonda esperienza nell’ambito della sanità pubblica.

«La gestione amministrativa dell’IZSAM – sottolinea il DG Mattioli – nelle sue diverse articolazioni necessita di una grande capacità di cogliere le peculiarità di una struttura la cui prestigiosa collocazione nazionale ed internazionale è la risultante di competenza, formazione, ricerca innovazione e trasferimento tecnologico e presenta caratteristiche diverse da quelle di aziende sanitarie intese in senso lato».

É necessario quindi che la direzione amministrativa, così come le altre componenti della direzione strategica, mettano in campo azioni efficaci, rapide, coordinate e flessibili che rendano il supporto amministrativo uno strumento capace di promuovere, agevolare e facilitare l’espressione delle potenzialità dell’Istituto, piuttosto che costituire un vincolo o un fattore di rallentamento; un pericolo questo sempre in agguato che potrebbe facilmente compromettere la capacità di competere e vincere i numerosi bandi internazionali a cui l’IZSAM partecipa. Progetti di alto valore scientifico e tecnologico, conoscenze aggiornate e approcci innovativi, così come la capacità di garantire interventi di supporto sanitario nelle emergenze, possono essere vanificati da un’azione amministrativa inadeguata.

Questo è il mandato che il dr. Ambrosj, contando su un qualificato pool di amministrativi e forte del suo bagaglio professionale, dovrà portare avanti, subentrando al dr. Cecchini. Tra gli obiettivi di maggior rilievo c’è l’avvio, nei prossimi due mesi, del percorso di realizzazione delle nuove strutture previste nel Masterplan, per un importo complessivo di 25 milioni di euro.

«Al dr. Cecchini – conclude Mattioli – va un caloroso saluto e un sentito ringraziamento per il continuo ed indefesso supporto nella direzione strategica dell’Istituto. Una collaborazione basata su una solida stima e fiducia reciproche e che ha giocato un ruolo fondamentale per il superamento delle numerose criticità che ho avuto modo di riscontrare dal momento del mio insediamento come Direttore Generale dell’IZSAM».

Durante l’incontro che si è svolto questa mattina nella sede dell’IZSAM con il prof. Mattioli, il dr. Ambrosj si è dichiarato orgoglioso di accettare l’incarico di Direttore Amministrativo e fortemente motivato a dare il suo contributo per implementare e migliorare le attività dell’Istituto, cogliendo anche le sfide strategiche che dovranno essere affrontate.