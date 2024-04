Pippo Palmieri protagonista al Pasquetta Beach Day di Roseto [FOTO]

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Lungomare Celommi di Roseto degli Abruzzi, ieri pomeriggio, si è trasformato in un’esplosione di energia e musica grazie al “Pasquetta Beach Day”. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con “Musica e Promozione Live”, ha segnato l’inizio della stagione degli eventi della Città delle Rose con una festa indimenticabile.

A partire dalle ore 17, il lungomare si è animato con un dj set coinvolgente che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Protagonista della giornata è stata la performance di Pippo Palmieri, ospite d’onore del “Pasquetta Beach Day”. Il noto conduttore radiofonico e disc jockey, nome storico del format “Lo Zoo di 105”, ha portato la sua energia contagiosa e il suo carisma unico. La folla ha ballato, cantato e riso insieme, creando un’atmosfera magica.

Il “Pasquetta Beach Day” ha attiratto persone di tutte le età: giovani e meno giovani che si sono uniti per celebrare il giorno di festa e godersi la musica con il Lungomare Celommi, con il mare in lontananza, che è stato il palcoscenico perfetto per una Pasquetta indimenticabile.

“Buona la prima per la stagione degli eventi di Roseto – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio – Le giornate di Pasqua e Pasquetta hanno fatto segnare numeri importanti per la nostra città che si è fatta trovare pronta ad accogliere tantissimi turisti. In particolare, il “Pasquetta Beach Day” si è dimostrato un’idea azzeccatissima con Pippo Palmieri di Radio 105 che ha fatto ballare e cantare centinaia di persone sul nostro lungomare. Questo evento non è stato solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per promuovere la nostra città e il nostro magnifico territorio. L’afflusso di visitatori ha dato una spinta alle attività commerciali e alle strutture ricettive della zona e vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per il successo dell’evento: Musica a Promozione Live, Adriatic Music Service, Italservizi, l’Agenzia Sisma, la Protezione Civile, la Croce Rossa, le Forze dell’Ordine e il Dj e il Vocalist che hanno aperto la manifestazione. Il nostro obiettivo è quello di far crescere le presenze a Roseto nel corso di tutto l’anno attraverso l’organizzazione di eventi come quello di Pasquetta e fornendo una serie di servizi utili a chi viene a scoprire le nostre bellezze. Su questo fronte sono tantissime le novità che stiamo programmando e che annunceremo a breve”.