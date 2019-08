Luca Carboni, lo Sputnik Tour approda a Francavilla al mare: la scaletta

Il tour del cantautore bolognese fa tappa in Piazza Stazione a Francavilla al mare per la Festa in onore di San Franco: ingresso gratuito

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Ormai ci siamo. Ancora poche ore e la musica tornerà protagonista a Francavilla al mare. Sabato 17 agosto, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Franco, Luca Carboni si esibirà in concerto a Francavilla al mare (CH). Il live si terrà in piazza Benedetto Croce, nei pressi della stazione ferroviaria, con inizio alle ore 22 e sarà a ingresso gratuito.

Il cantautore bolognese farà tappa con il suo Sputnik Tour, che prende il nome dal suo omonimo album in studio (il tredicesimo in carriera), proponendo nuovi brani ma anche i suoi più grandi successi.

Luca Carboni ha debuttato sulla scena musicale nel 1981 per poi raggiungere il successo sei anni dopo con il singolo “Silvia lo sai”. Da allora è stato autore e interprete di canzoni intramontabili, capaci di far breccia nei cuori di intere generazioni da “Farfallina”a “Ci vuole un fisico bestiale” passando per “Mare mare” e tante altre. L’artista è tornato sulle scene a tre anni dall’ultimo cd “Pop Up”, che era stato lanciato da pezzi di successo come “Luca lo stesso” e “Bologna è una regola”. Quest’ultima era una ballad electro-pop dalla vena malinconica, una dichiarazione d’amore alla città natale di Carboni e al suo eterno fascino misterioso.

La possibile scaletta del concerto

Per chi volesse conoscere in anticipo i pezzi che l’artista porterà sul palco a Francavilla al mare in un concerto che durerà più di due ore, ecco la scaletta che ipotizziamo possa proporre:

Segni del tempo

Amore digitale

Il tempo dell’amore

I figli dell’amore

L’amore che cos’è

2

La nostra strada

L’alba

Bologna è una regola

Sputnik

Ogni cosa che tu guardi

Il mio cuore fa ciock!

Farfallina

Gli autobus di notte

Stellina (dei cantautori)

Silvia lo sai

Io non voglio

Luca lo stesso

Prima di partire

Inno nazionale

Ci vuole un fisico bestiale

Mare mare

Una grande festa

Fragole buone buone

Vieni a vivere con me