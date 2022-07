“Lu sugn”, commedia dialettale a Roseto degli Abruzzi il 22 luglio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Venerdi’ 22 luglio ore 21:00 presso il teatro all’aperto della Villa Comunale, andrà in scena la commedia dialettale “Lu sugn” sceneggiatura e regia di Andreina Moretti. La compagnia teatrale “Attori per caso” nasce all’interno dell’associazione “Il Guscio” contro la violenza di genere di Roseto, allo scopo di sostenere l’associazione composta da volontari. Un gruppo di persone sconosciute tra loro, unite dalla voglia di mettersi in gioco, di aiutare gli altri e di donare un sorriso.

“Lu sugn” è una storia realmente accaduta a due ignari contadini delle nostre campagne teramane, due fratelli inconsapevole del tesoro in loro possesso pensano di aver trovato della vecchia ferraglia.

Sarà in vendita un opuscolo ” Il sogno” che racconterà la storia e un magnetino raffigurante l’antico tesoro dissotterrato… ogni acquisto sarà un contributo per l’associazione.