“Lavoratrici della Pietra”, incontro tematico a Lettomanoppello

LETTOMANOPPELLO – E’ previsto per giovedì 21 luglio alle ore 21 in piazza Umberto I a Lettomanoppello (Pe) “Città dell pietra”, un incontro tematico dal titolo “Lavoratrici della pietra”: in un momento in cui si lavora intensamente per la valorizzazione della pietra bianca della Maiella e per il recupero e la trasmissione delle tradizioni che ne caratterizzano la lavorazione, sono diversi anche i momenti di riflessione suoi ruoli di quanti, in prima fila, si dedicano concretamente a questa missione.

L’appuntamento anticipa quello che è l’imminente evento simbolo per Lettomanoppello ossia le “10 Giornate in Pietra” (dal 26 agosto al 4 settembre) del Direttore artistico Stefano Faccini che sarà presente all’incontro insieme al sindaco Simone Romano D’Alfonso e all’Assessore al Turismo Arianna Barbetta, dedita alla cura della tradizione del Comune del Parco Nazionale della Maiella.

Al centro dell’incontro moderato dalla giornalista Alessandra Renzetti c’è un momento di riflessione sull’importanza del ruolo della donna nell’ambito della lavorazione della pietra con l’Associazione Nazionale “Le Donne del Marmo”: si tratta di un momento di confronto che appartiene al ciclo di incontri del Progetto Pietra dell’IntegrAzione finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che concluderà il suo percorso proprio con l’inizio delle “10 Giornate in Pietra”.

Interverranno Marina D’Alfonso dell’Associazione Athena Arti e Mestieri, Annamaria Di Lallo per Associazione Donna e…, Antonietta Nicolai, imprenditrice di Aceto Marmi; inoltre in rappresentanza de Le Donne del Marmo ci saranno la “Cavatora” Fabiola Lazzareschi e l’imprenditrice Mariaelena Bertolla.

Per informazioni è possibile contattare Stefano Faccini al numero 320.0760123 o Arianna Barbetta al 342.7413517.