Lotto, vinti 28mila euro a Villamagna con tre ambi e un terno

VILLAMAGNA – Il Lotto premia l’Abruzzo. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state registrate vincite per un totale che sfiora i 72mila euro. La più alta del concorso se l’è aggiudicata un fortunato giocatore di Villamagna, con tre ambi e un terno dal valore di 28.250 euro. A completare il quadro in provincia di Chieti, due vincite gemelle da 21.750 euro ciascuna realizzate a Vasto, entrambe con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 469 milioni in questo 2023.v

