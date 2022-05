Lotto, vinti 23mila euro a Torricella Sicura con tre numeri

TORRICELLA SICURA – È arrivata a Torricella Sicura, in provincia di Teramo, la vincita più alta nell’ultimo concorso del Lotto. Nell’estrazione di martedì 10 maggio, riporta Agipronews, nella località abruzzese sono stati vinti 23.750 euro con una giocata di tre numeri (16-21-73) sulla ruota di Napoli. Sempre in provincia di Teramo, invece, è stata centrato un premio da 10.869,57 euro a Silvi grazie al Simbolotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 363 milioni da inizio anno.

