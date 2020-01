Lotteria Italia 2019, i biglietti vincenti venduti in Abruzzo

Un biglietto da 100mila euro venduto a Torino di Sangro; altri quattro, da 20mila euro, a Pescara, Montesilvano, Giulianova e Miglianico

REGIONE – Nessun biglietto abbinato ai cinque premi di prima categoria dell’edizione 2019 della Lotteria Italia, estratti nel corso della puntata speciale de I soliti ignoti del 6 gennaio, è stato venduto in Abruzzo. Il primo premio da 5 milioni di euro è andato al proprietario di un tagliando staccato a Torino. Un biglietto da 2,5 milioni di euro è stato venduto a Gonars, in provincia di Udine, gli altri, rispettivamente da 1 ,5 milioni di euro, un milione di euro e 500.00, rispettivamente, a Roma, Lucca e ad Erba in provincia di Como (da 500.000 euro).

L’Abruzzo è, però, tra le Regioni in cui è stato venduto uno dei premi di seconda categoria da 100 milioni, preceduta dal Lazio, dove ne sono stati acquisati sette, da Emilia Romagna, Campania e Piemonte, con tre premi ciascuno e dalla Campania con due vincitori. Il fortunato biglietto, serie E 346697, risulta essere stato venduto a Torino di Sangro (CH), dove è già scattata la caccia al forunato possessore.

Altri quattro premi da 20mila andranno a Pescara, Montesilvano, Giulianova e Miglianico.