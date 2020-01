“Riqualificazione di Piazza Dalmazia”, Forum di settore a Giulianova

Appuntamento per sabato prossimo 11 gennaio ore 18 al Kursaal. Sarà presieduto da un Presidente designato dai cittadini presenti alla riunione sulla base di auto-candidature

GIULIANOVA – Sabato 11 gennaio 2020, nei locali del Palazzo Kursaal a Giulianova Lido, si volgerà il Forum di settore avente come tema la “Riqualificazione di Piazza Dalmazia”, con inizio alle ore 18.00, per una durata massima di 48 ore.

Il Forum, ai sensi dell’art.45 e seguenti del Regolamento per la partecipazione popolare, rappresenta un incontro, dibattito, elaborazione e proposizione tra la comunità e l’Amministrazione comunale su specifici temi di interesse generale o settoriale, aventi una diretta ricaduta sulla cittadinanza, come nel caso della riqualificazione di una piazza importante per la viabilità del centro cittadino. L’incontro è pubblico e tutti i partecipanti hanno diritto di parola.

La tavola rotonda seguirà uno specifico funzionamento: il Forum sarà presieduto da un Presidente designato dai cittadini presenti alla riunione sulla base di auto-candidature. Le operazioni di individuazione del Presidente coordinatore saranno svolte da uno o più facilitatori incaricati dal Dirigente Comunale, che garantiranno lo svolgimento dell’incontro.

Al Forum interverranno i soggetti richiedenti e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale competenti per la materia oggetto della discussione. La tavola rotonda è articolata in diverse fasi che prevedono l’approfondimento delle proposte dei cittadini su Piazza Dalmazia; l’individuazione delle possibili soluzioni; la scelta delle soluzioni più idonee sulla base dell’attività di gruppi di lavoro e la decisione della proposta più rispondente alle richieste dei cittadini attraverso vere e proprie votazioni.

Dai risultati del Forum verrà redatto un verbale a cura del Segretario Comunale che assiste ai lavori, che verrà poi trasmesso al Sindaco dal Presidente.