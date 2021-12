PESCARA – Il Prefetto Di Vincenzo ha espresso al Questore Liguori e ai suoi collaboratori un vivo apprezzamento e un sentito ringraziamento per l’importante e complessa operazione che ha portato al sequestro di otto quintali di materiale pirotecnico illegale. Tale operazione, unitamente alla chiusura per 5 giorni di un centro sportivo di questa provincia, da parte dell’Arma dei Carabinieri del Colonnello Barbera, per il mancato rispetto della disciplina sul green pass, così come i controlli sul reddito di cittadinanza presentati oggi dalla Guardia di Finanza di Pescara del Colonnello Caputo, sono una testimonianza dell’impegno quotidiano e della professionalità delle Forze di Polizia a tutela della sicurezza di questo territorio.

Lotta al materiale pirotecnico illegale, il Prefetto Di Vincenzo ringrazia il Questore Liguori ultima modifica: da