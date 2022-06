ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Panthers Roseto sono liete di annunciare che Lorenzo Mazzaufo sarà il nuovo responsabile della comunicazione per la stagione 2022/2023. Nato a Teramo il 18/01/1986, laureato in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma con triennale in Letteratura, Musica e Spettacolo e specialistica in Editoria e Scrittura, Mazzaufo inizia il percorso da giornalista nel 2001 scrivendo fino al 2004 sul quotidiano Il Centro.

Nel corso della sua carriera professionale ha svolto fin qui il ruolo di radiocronista per il Teramo Basket (Serie A, EuroCup) e la Dinamo Sassari (Serie A); telecronista per l’Amatori Basket Pescara (Serie B), l’Amicacci Giulianova (Serie A basket in carrozzina), il Teramo Basket 1960 (Serie B) e la Teramo a Spicchi (Serie B); responsabile della comunicazione del Teramo Basket 1960 e dell’Atletica Gran Sasso Teramo.

Dal 2018 lavora presso l’emittente televisiva regionale Super J nella quale è autore e conduttore della trasmissione Super Basket.

“Sono felice e onorato di essere entrato a far parte della famiglia Panthers – ha dichiarato Mazzaufo – Ho trovato un ambiente sano e tanto entusiasmo, metterò a disposizione tutta la mia professionalità per far crescere questa realtà importante della pallacanestro femminile abruzzese e nazionale”.