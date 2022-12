L’Orchestra giovanile “I Musici del Sirena” in concerto a Francavilla al Mare

Appuntamento con la musica da film e l’orchestra giovanile «I Musici del Sirena» per il «Festival Alessandro Cicognini» diretto dal maestro Davide Cavuti

FRANCAVILLA AL MARE – Un appuntamento d’eccezione è previsto all’Auditorium Palazzo Sirena, mercoledì 28 dicembre (ore 18.30) con la musica da film e i compositori che sono nati e hanno vissuto a Francavilla al Mare. L’Orchestra giovanile «I Musici del Sirena» diretta da Ernani Catena (che ha curato anche gli arrangiamenti per voce solista, coro e orchestra) Marianna Capone (voce solista) e il coro «NoteInCorso Vocal Ensemble» preparato da Cristina De Zio, si esibirà nel concerto «Francavilla e i Compositori per il cinema».

«Francavilla al Mare ha un legame speciale con i compositori per il cinema» – ha dichiarato Gabriele Antinolfi del “Centro Sperimentale di Cinematografia” di Roma – «Oltre al genio compositivo di Alessandro Cicognini, vissuto a lungo a Francavilla al Mare e compositore di riferimento di Vittorio De Sica e molti altri registi del suo tempo, vanno citati Ettore Montanaro, direttore d’orchestra e autore di musiche per film per vari registi tra cui il “Premio Oscar” Maurice Cloche; il maestro Bruno Zambrini, nato a Francavilla nel 1935 e straordinario compositore di colonne sonore e autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana nel mondo interpretate da Gianni Morandi, Domenico Modugno e tuttora impegnato nella realizzazione di musiche per il cinema; il maestro Davide Cavuti, compositore di cinema e teatro per registi quali Michele Placido, Pasquale Squitieri, Edoardo Leo, Lino Guanciale. Ritengo che Francavilla possa essere definita città della musica da film».

Nel corso della serata, si potranno ascoltare le musiche di quattro compositori che sono nati, hanno vissuto e vivono a Francavilla al Mare: Ettore Montanaro (1888-1962), compositore e direttore d’orchestra, noto per aver musicato numerose poesie di Gabriele D’Annunzio e per essersi dedicato dal 1932 alla composizione di musiche per il cinema, componendo per molte pellicole che hanno visto come protagonisti Amedeo Nazzari, Silvana Pampanini, Alberto Sordi; Alessandro Cicognini (1906-1995), considerato uno dei padri della musica da film con più di trecento colonne sonore firmate per i registi Vittorio De Sica, Mario Camerini, Alessandro Blasetti, Mario Monicelli, Steno; Bruno Zambrini, classe 1935, compositore e musicista che ha firmato le musiche per le canzoni di Gianni Morandi, Patty Pravo, Mina, Domenico Modugno ed è autore delle colonne sonore dei film della serie «Fantozzi» di Neri Parenti, «Notte prima degli esami», «Maschi contro femmine», «Femmine contro Maschi», «Ex» di Fausto Brizzi; Davide Cavuti, compositore per il cinema e per il teatro in pellicole dirette da Michele Placido, Pasquale Squitieri e al teatro per Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà, Ugo Pagliai, Lino Guanciale, Luca Argentero.

Nella scaletta della serata, sono presenti una selezione di brani del Maestro Cicognini: “Ci basta una capanna” di Alessandro Cicognini tratto dal film «Miracolo a Milano» (1951) di Vittorio De Sica, “Totò, Peppino e i fuorilegge” dall’omonimo film del 1956 di Camillo Mastrocinque e le canzoni “Una romantica avventura” e “Sole lucente” tratte rispettivamente dai film «Una romantica avventura» (1940) di Mario Camerini e da «Pane, amore e fantasia» (1953) di Luigi Comencini; verranno eseguite, inoltre, i brani di Ettore Montanaro “Frammento”, “Ave Maria”, “Serenata amorosa” e le canzoni “La fisarmonica”, “La bambola”, “In ginocchio da te” di Bruno Zambrini; la “Suite Cinema” di Davide Cavuti tratta dai film «Itaker» (2012) di Toni Trupia con Francesco Scianna, «Il grande sogno» (2009) di Michele Placido con Riccardo Scamarcio e il tema dello spettacolo «I fatti di Fontamara» (2009) interpretato da Lino Guanciale e Francesco Montanari. Gli arrangiamenti dei brani che verranno eseguiti sono firmati dal Maestro Ernani Catena, direttore d’orchestra e compositore, appartenente ad una famiglia di numerosi musicisti tra cui spicca, Gaetano Catena (1867-1948, nonno di Ernani Catena), solista di numerose orchestre e bande musicali della sua epoca, e alla cui memoria è stato intitolato il “Premio Gaetano Catena”.

Al progetto «Festival Alessandro Cicognini», finanziato dal Ministero della Cultura con il sostegno della Regione Abruzzo, ha aderito l’assessorato alla cultura e l’amministrazione comunale di Francavilla al Mare guidata dal sindaco Luisa Russo, e vede la collaborazione di enti quali la «Biblioteca Luigi Chiarini del Centro Sperimentale di Cinematografia» di Roma, l’Università Gabriele D’Annunzio, il «Premio Nazionale di Narrativa Città di Penne», il «Premio Internazionale Cicognini», il «Centro Studi Nazionale Cicognini», il “Teatro Finamore” di Gessopalena, il “Festival Internazionale Giuseppe Dell’Orefice”, il comune di Fara Filiorum Petri.