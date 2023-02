PESCARA – La Squadra Volante ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica due donne italiane, rispettivamente di 20 e 25, per il reato di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento. Nella giornata di ieri, un 90enne segnalava il furto del portafoglio contenente denaro, bancomat e documenti vari. L’uomo, in particolare, dopo avere effettuato acquisti in una farmacia del centro, tornava a casa dove si accorgeva del furto.

Mentre veniva ricostruita la dinamica dei fatti, emergeva che il bancomat, custodito nel portafoglio era stato indebitamente utilizzato. Pertanto, gli operatori della Squadra Volante si recavano subito presso l’esercizio pubblico dove, utilizzando una app, erano stati fatti acquisti di prodotti alimentari.

Gli agenti individuavano immediatamente anche il raider che aveva effettuato la consegna a domicilio e, grazie alla particolareggiata ricostruzione dei fatti ed alle verifiche svolte presso l’esercizio commerciale dove erano stati effettuati gli ordini, risalivano all’abitazione dove erano state effettuate le consegne.

Sul posto veniva riscontrata la presenza di due donne che sin da subito assumevano un atteggiamento insofferente al controllo di polizia.

Presso il domicilio, gli agenti recuperavano gli scontrini inerenti gli acquisti effettuati con il bancomat rubato e rilasciati a seguito delle consegne. La successiva perquisizione permetteva di rinvenire i documenti contenuti nel portafogli dell’anziano. Si accertava, infine, che le due donne avevano cercato di effettuare acquisti online per oltre 2.000,00 euro.