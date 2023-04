“Lo schermo oscuro”, presentazione libro e proiezione film “Vertigine”

Giovedì 13 aprile 2023 appuntamento con il primo dei film non in Concorso. Prosegue a Pescara DOCudi2023, Concorso di Cinema Documentario promosso dall’associazione ACMA.

PESCARA – Giovedì prossimo, 13 aprile 2023, appuntamento con il primo dei film non in Concorso. L’appuntamento è con “dal libro al film”: ci sarà prima la presentazione del libro: Lo schermo oscuro. Cinema noir e dintorni curato dall’autore stesso Silvio Raffo (Bietti editore, 2014) e, a seguire, la proiezione del film noir anni ’40 Vertigine di Otto Preminger

Noir non è solamente un “genere” cinematografico, è anche e soprattutto uno stile, una dimensione psicologica, un modo di sentire la vita (oltre che il cinema): è il trionfo del chiaroscuro, dell’ambiguità, la percezione di un destino tanto crudele quanto ineluttabile.

Silvio Raffo, cultore del giallo e del fantastico-visionario, propone in questo singolare libro una cronistoria “affettiva” ed estetica dell’universo noir, senza perdere mai di vista i riferimenti letterari e di costume, nella convinzione squisitamente “antimoderna” che un certo gusto e una certa Bellezza abbiano davvero e definitivamente lasciato l’Olimpo. Ricostruire un periodo storico del cinema e insieme un mosaico di suggestioni ed emozioni di un tempo ormai sommerso dall’oblio; far rivivere icone di un universo “mitico” che ha popolato i sogni di più generazioni nel segno del “noir” e del fantastico.

Questo lo scopo de Lo schermo oscuro. Cinema Noir e dintorni: più che un libro, un viatico magico volto a illustrare anche il legame – visibile e invisibile – fra letteratura e immagine filmica. Un’occasione per approfondire uno dei generi cinematografici più interessanti di sempre attraverso le parole di uno dei massimi esperti di noir in Italia. Il libro di Silvio Raffo affronta il noir da molteplici punti di vista, da quello storico a quello stilistico, sullo sfondo del suo ruolo nell’economia del cinema hollywoodiano degli anni quaranta e cinquanta, senza tralasciare aneddoti e curiosità.

Il genere noir, nato negli Stati Uniti negli anni quaranta sulla spinta della narrativa hard boiled di autori come Dashiell Hammet e Raymond Chandler, si compone di un gruppo eterogeneo di film dentro al quale ci sono veri capolavori della storia del cinema come Il grande sonno di Howard Hawks, La fiamma del peccato di Billy Wilder e Il grande caldo di Fritz Lang, Vertigine di Otto Preminger. Il noir, grazie alle sue particolari e accattivanti caratteristiche narrative e formali, riesce ancora oggi a conquistare il pubblico più giovane e a costituire un modello per tanto cinema contemporaneo, da David Lynch a Stanley Kubrik.

Silvio Raffo Poeta, traduttore, saggista e drammaturgo ha al suo attivo numerosi romanzi tra cui La voce della pietra (finalista al Premio Strega nel 1997) da cui è stato tratto il film omonimo con Emilia Clarke presentato nella edizione di Docudì 2022 (vedi https://www.webacma.it/proiezione-film-la-voce-della-pietra/).

I romanzi più recenti editi entrambi da Elliot, Gli angeli della casa e L’ultimo poeta. Per le edizioni Robin L’incanto delle tenebre. Romanzi e racconti neogotici italiani.

Ha tradotto l’opera omnia di Emily Dickinson per il Meridiano Mondadori e per Eliot L’amore che non osa che presenta per la prima volta in Italia le poesie di Alfred Douglas. Per Castelvecchi un’antologia della poesia italiana contemporanea, Muse del disincanto (2019). Vive fra Roma, sua città natale, e Varese, dove ha fondato una biblioteca, “La Piccola Fenice”.

IL FILM: VERTIGINE

Regia: Otto PremingerProduzione: RKO

USA, 1944, 85′, B/N

Cast: Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb, Vincent Price, Judith Anderson

Titolo originale: Laura

Siamo nel 1944, il periodo d’oro del noir classico, quando un ostinato regista viennese, emigrato a Hollywood da qualche anno, riesce a imporre la sua visione alla Fox di Zanuck e a dirigere (oltre che produrre) l’adattamento di un romanzo di Vera Caspay che aveva molto amato. Tutti credono che Laura sia morta in realtà il cadavere, sfigurato, è quello di un’oscura mannequin, e la presunta defunta, una volta ricomparsa, diventa la principale sospettata. Classico del noir, si distingue per un’atmosfera sottilmente morbosa e vagamente onirica, con uno dei triangoli più insoliti nella storia del genere. Perfetto il gioco di flashback che aggiungono ambiguità all’intreccio. Gene Tierney è eterea presenza che rapisce dalla prima visione, corpo-fantasma che crea trame noir (gli insistiti flashback) e poi vertigini inspiegabili (il suo ritorno alla vita), insomma è il motore occulto di un film che ruota intorno al suo (falso) omicidio come impossibile morte dell’immagine della bellezza.

Prossimo appuntamento con il Concorso #DOCudi2023 giovedì 20 aprile 2023 “Peso morto” di Francesco Del Grosso interviene il regista insieme al protagonista Angelo Massaro e al montatore Giulio Tiberti Ventuno lunghissimi anni in carcere. Tanti ne sono trascorsi prima che Angelo Massaro venisse riconosciuto innocente per un delitto mai commesso. Quello che lo ha visto protagonista è uno degli errori giudiziari più clamorosi nella storia dell’Italia repubblicana.