L’Istituto Tecnico Tito Acerbo alla scoperta degli impressionisti danesi della Scuola di Zahrtmann

PESCARA – Sala Convegni e II Piano aperti ieri in Fondazione Pescarabruzzo per la visita degli studenti dell’Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara.

Ad attirare l’attenzione dei giovani le tele degli impressionisti danesi della Scuola di Zahrtmann, il capostipite del lungo novero di pittori che furono ripetutamente ospitati in Abruzzo e nel piccolo borgo di Civita d’Antino durante oltre un trentennio a cavallo fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX.

La giornata vuole accompagnare gli studenti alla scoperta del valore di una scuola pittorica poco nota, benché di notevole originalità storico-artistica e di significativa importanza per tutta l’Europa in un momento in cui, non solo nei paesi scandinavi, si affermavano le rivoluzionarie tendenze dell’impressionismo. L’incontro è anche finalizzato ad avvicinare i giovani all’interpretazione di “grande bellezza” espressa da Zahrtmann e dai suoi allievi, noti e meno noti (come Carl Budtz Moller, Peder Kroyer, Joakim Skovgaard), attraverso le opere, ricche della fascinazione per il nostro territorio, la nostra gente, la semplicità della vita quotidiana dell’epoca.

È un tratto comune di molte Fondazioni l’essere collezioniste di opere d’arte legate alla storia e all’identità della propria comunità. La Fondazione Pescarabruzzo si è lungamente impegnata a raccogliere capolavori altrimenti dispersi e far luce su questo tema negli ultimi anni con mostre, pubblicazione e convegni. Il riscontro di pubblico e l’interesse suscitato dal “Viaggio dimenticato” degli Impressionisti danesi in Abruzzo non è mai mancato e questa visita conferma il valore immateriale dell’arte anche a scopo educativo.