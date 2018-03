L’Istituto Istruzione Superiore “G. Galilei” di Avezzano vince la fase provinciale con la migliore idea di’impresa

AVEZZANO (AQ) – Gli studenti dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Galilei” di Avezzano (AQ), con l’idea imprenditoriale Titanium and gold man’s srl – ideato dalla Classe IV A, si aggiudicano la fase provinciale del concorso nazionale LATUAIDEADIMPRESA, iniziativa realizzata in collaborazione con Confindustria e con il patrocinio del Ministero di Istruzione, Università e Ricerca, ed accedono alla fase finale.

I giovani studenti, sotto la guida degli Insegnanti Andrea Madaro, Brigida Balassone, Antonella Fantuzzo, hanno pensato e raccontato la loro idea di impresa con un video e un business plan, pubblicati e votati online dagli imprenditori di Confindustria L’Aquila.

“Questo concorso di idee ha creato il giusto contesto per dare sfogo alla forte passione ed interesse degli studenti per i temi legati all’Impresa” – sottolinea il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Marco Fracassi che prosegue – “L’alternanza potrà apportare un valore aggiunto alle nostre Imprese, l’entusiasmo e la creatività dei giovani e anche la possibilità di rinnovare il nostro capitale umano, alla luce del nuovo paradigma Industria 4.0. Confindustria L’Aquila si sta impegnando a fondo per creare le giuste condizioni affinchè la partnership tra scuola e impresa possa rivelarsi costruttiva per entrambe”.

Ne sono convinti il dirigente scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Galilei” di Avezzano Corrado Dell’Olio e il Prof. Andrea Madaro coordinatore del progetto all’interno dell’Istituto che affermano “l’Alternanza Scuola Lavoro rappresenta una nuova sfida che il legislatore pone alle scuole ed al mondo economico al fine di preparare adeguatamente i nostri ragazzi per il loro futuro professionale. La possibilità per gli alunni di confrontarsi con realtà economiche di rilievo nazionale come quella del progetto “La tua Idea di impresa” è strategica nella crescita delle loro abilità tecniche e professionali e per la crescita dell’economia del territorio. Tale approccio didattico rappresenta, effettivamente, l’anello sinergico di “congiunzione” tra mondo produttivo e mondo della scuola, non più, quest’ultima intesa come istituzione statica ed erogatrice di conoscenze tecniche, ma come “laboratorio”dinamico in continuo contatto, aggiornamento e comunicazione con la società moderna”.

Con la vittoria della fase provinciale, la competizione entra ora nel vivo e si sposta a livello nazionale. L’idea Titanium and gold man’s srl è in gara con le 18 migliori idee di impresa d’Italia; tocca agli stessi imprenditori votarle e premiare la vincitrice all’evento di Nazionale che si terrà a Gaeta il prossimo 13 aprile.

Alla fase provinciale hanno partecipato anche gli studenti dell’Istituto Amedeo d’Aosta dell’Aquila, classificatosi al terzo posto con il progetto Shop for intolerances food.

Sul sito www.latuaideadimpresa.it è possibile vedere tutti i video degli studenti e seguire in diretta le fasi della gara nazionale.