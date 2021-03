Lisciani Teramo Calcio a 5, arrivederci alla stagione 2021-2022

Chiusa la stagione 2020/2021: impossibile adattare un protocollo sanitario alla quotidianità sportiva, ispirata ai principi del dilettantismo

TERAMO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica ufficialmente lo stop alle attività della stagione 2020/2021. Nel corso dell’ultima riunione tra la LND Abruzzo, rappresentata dal Presidente Concezio Memmo e dal Responsabile del futsal regionale Salvatore Vittorio, e le 16 squadre del campionato di Serie C1, è emersa l’unanime volontà di queste ultime di non riprendere il campionato. Si legge nella nota:

“Il momento storico impone prudenza e priorità della Lisciani è stata sin da subito la salvaguardia della salute dei propri tesserati e delle rispettive famiglie, ricordando che il contesto di riferimento è quello di una realtà assolutamente dilettantistica. Pertanto, come da sempre sostenuto in modo univoco ed estremamente coerente dalla società, anche in momenti in cui da più parti si cercava di affermare il contrario, e come ribadito negli incontri virtuali avutisi tra le parti componenti il movimento, oggi appare evidente a tutti l’impossibilità di garantire la tutela sanitaria e la massima sicurezza dei tesserati nella ripresa dell’attività agonistica.

Cercare di adattare un qualsiasi protocollo sanitario alla nostra quotidianità sportiva, contrassegnata da sempre dalla tranquillità e dalla spensieratezza proprie delle attività sportive svolte “per diletto”, sarebbe stato un passaggio comunque inattuabile per una realtà come la nostra, ispirata ai principi più puri del dilettantismo. Seppur nel profondo rammarico provocato dalla forzata rinuncia alla nostra grande passione, ci diamo quindi appuntamento alla stagione 2021/2022, in cui il progetto portato avanti dalla Lisciani proseguirà con passione e dedizione ancora più forti. Nei prossimi giorni la società muoverà i primi passi verso il futuro, iniziando a programmare le nuove tappe, nella condivisa speranza che già dopo l’estate si possa tornare a correre e ad emozionarsi nella maniera più libera possibile”.

A sottolinearlo è il Direttore Generale Giancarlo Marinari: «Noi tutti, club e organi federali, abbiamo sperato che si trovassero le condizioni per una ripartenza, ma già da gennaio era intuibile che ciò non sarebbe potuto accadere. Quindi la decisione di non ripartire, presa all’unanimità dalle società di C1, era l’unica pista percorribile. Ora inizieremo a lavorare per la prossima stagione, con la speranza che il prossimo campionato veda la luce. Per quanto riguarda quello appena trascorso, il rammarico è di non essere riusciti a dimostrare sul campo il valore della nostra squadra. Ma la società crede nel progetto iniziato con mister Valente e nella forza di una rosa costruita bene e con un altissimo potenziale. Quindi il tutto andrà avanti anche nella prossima stagione, intenzionati a farlo ancora con la sua figura».

Il direttore tecnico ed allenatore Alfredo Valente ha voluto chiudere la stagione dichiarando: «Da sportivo come sono, è una decisione che fa male, perché mi manca davvero tutto della nostra quotidianità. Sarà difficile restare ancora lontani dai campi fino a settembre, però le società si sono mosse nel verso giusto. Con questa Pandemia, va salvaguardata la vita, la salute dei tesserati e di tutte le famiglie e lo sport va posto in secondo piano. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno accettato di far parte di questa squadra nella stagione 2020/2021, un grazie anche alla società, che è sempre stata vicina con la massima attenzione ad ogni aspetto, dando anche la disponibilità ad ampliare la rosa come dimostrato a dicembre con l’arrivo di Andrea Pavone. Sono convinto che, con una ripartenza, avremmo dimostrato sul campo il vero valore del nostro gruppo, molto competitivo e giovanissimo. Il club, nella persona del DG Giancarlo Marinari, mi ha già dato appuntamento per una riunione in videoconferenza nei prossimi giorni per lavorare insieme verso il domani, valutando idee e prospettive».