Liris: “Risorse per il salario accessorio, tutela concreta per il personale sanitario”

L’AQUILA – Il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, componente della Commissione Bilancio del Senato, accoglie con favore le novità inserite nel Programma operativo 2026 relative al salario accessorio del personale sanitario. «La previsione delle risorse dedicate rappresenta un passaggio importante a tutela di medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e di tutto il personale che ogni giorno garantisce il funzionamento della sanità abruzzese», ha dichiarato.

Liris ricorda che il Programma operativo include fondi destinati al cosiddetto “Decreto Calabria”, sui quali la Regione Abruzzo ha deciso di procedere dopo le necessarie valutazioni tecniche. Un risultato che, sottolinea il senatore, nasce dall’emendamento “Salva Abruzzo”, da lui promosso in Parlamento, che ha permesso alla Regione di rivedere la programmazione triennale orientandola verso il progressivo riequilibrio dei conti sanitari entro il 2028.

Secondo Liris, la collaborazione tra Regione Abruzzo e Governo ha consentito di costruire un percorso «serio e sostenibile», capace di affiancare alle misure di risanamento interventi concreti in favore dei lavoratori della sanità. Ora, aggiunge, è necessario completare tutti i passaggi tecnici e amministrativi affinché le somme previste possano essere effettivamente riconosciute al personale.

«Continuerò a seguire questo percorso con la massima attenzione. Il riequilibrio dei conti deve procedere insieme alla tutela del personale, perché investire nelle donne e negli uomini della sanità significa rafforzare la qualità dei servizi offerti ai cittadini», conclude Liris.